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الرئيس الأمريكي يشدد على ضرورة توسيع وتحديث وإصلاح وتقوية المؤسسات الدولية

9/19/2023 2:32:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 9 (كونا) -- شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء على ضرورة توسيع وتحديث وإصلاح وتقوية المؤسسات الدولية بالإضافة إلى بناء شراكات جديدة لمواجهة التحديات المستجدة حول العالم.
وأكد بايدن في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة التي تعقد دورتها ال78 في نيويورك إن بلاده "تسعى إلى عالم أكثر أمنا وازدهارا وأكثر إنصافا لجميع الناس" قائلا "لأننا نعلم أن مستقبلنا مرتبط بمستقبلكم ولا تستطيع أي دولة مواجهة تحديات اليوم بمفردها".
ونوه بأن "المؤسسات التي بنيناها معا في نهاية الحرب العالمية الثانية تشكل حجر الأساس الدائم لتقدمنا وان الولايات المتحدة ملتزمة بدعمها" مضيفا ان بلاده تدرك اهمية التحديث المؤسسي لمواجهة التحديات.
وأشار إلى أن ذلك "يبدأ بالأمم المتحدة ويبدأ هنا في هذه القاعة" مذكرا بأنه أعلن العام الماضي في خطابه أمام الجمعية العامة "دعم الولايات المتحدة لتوسيع مجلس الأمن وزيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين".
كما لفت إلى أن الولايات المتحدة "أجرت مشاورات جادة مع العديد من الدول الأعضاء" مؤكدا مواصلة دور بلاده "لدفع المزيد من جهود الإصلاح إلى الأمام والبحث عن نقاط مشتركة وإحراز تقدم في العام المقبل".
وشدد على وجوب تحقيق القدرة على "كسر الجمود الذي يعيق التقدم ويعرقل التوصل إلى توافق في الآراء في المجلس" بالإضافة للحاجة إلى "المزيد من الأصوات والمزيد من وجهات النظر على الطاولة".
ورحب الرئيس الأمريكي "بجهود الدول التي تتقدم لقيادة طرق جديدة والسعي إلى تحقيق اختراقات جديدة بشأن القضايا المهمة" مشيرا إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بهاييتي إذ نوه بقيام "المجتمعات الكاريبية بتيسير الحوار بين مكونات المجتمع الهايتي".
وخص بالشكر رئيس كينيا وليام روتو على "استعداده للعمل كدولة رائدة في مهمة الدعم الأمني التي تدعمها الأمم المتحدة" بالإشارة إلى إعلان كينيا استعدادها لقيادة قوة متعددة الجنسيات في هاييتي.
كما دعا مجلس الأمن إلى "تفويض هذه المهمة الآن" محذرا من أن "شعب هايتي لا يستطيع الانتظار لفترة أطول".
وفيما يتعلق بإصلاح المؤسسات الأممية قال بايدن إن بلاده "تعمل في جميع المجالات لجعل المؤسسات العالمية أكثر استجابة وأكثر فعالية وأكثر شمولا".
وأشار إلى اتخاذ "خطوات مهمة لإصلاح البنك الدولي وتوسيع نطاقه وحشد الاقتصادات الكبرى في العالم لتعبئة المزيد من التمويل" مشيرا إلى أن "بنوك التنمية متعددة الأطراف هي من بين أفضل الأدوات المتوفرة لدينا لتعبئة الاستثمارات الحديثة والشفافة وعالية الجودة في البلدان النامية وإصلاح هذه المؤسسات يمكن أن يغير قواعد اللعبة".
ونوه باقتراح بلاده "ضمان أن تتمتع البلدان النامية بأصوات وتمثيل قويين في صندوق النقد الدولي".
وتعهد بمواصلة جهود بلاده "لإصلاح منظمة التجارة العالمية والحفاظ على المنافسة والانفتاح والشفافية وسيادة القانون وفي الوقت نفسه تجهيزها للتعامل بشكل أفضل مع ضرورات العصر الحديث مثل قيادة التحول إلى الطاقة النظيفة وحماية العمال وتعزيز النمو الشامل والمستدام".
وأبرز بايدن وجوب "إقامة شراكات جديدة لمواجهة التحديات الجديدة" خاصة تحديات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الذي وصفة بأنه ينطوي على "إمكانات هائلة ومخاطر هائلة".
وشدد في هذا الإطار على ضروة ضمان استخدام التكنولوجيا الناشئة "كأدوات للفرص وليس كأسلحة للقمع في جميع أنحاء العالم".
ولفت إلى عمل الولايات المتحدة على تعزيز القواعد والسياسات حتى تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي آمنة قبل إطلاقها للعامة "للتأكد من أننا نحكم هذه التكنولوجيا وليس العكس".
كما عبر عن التزامه بالعمل من خلال هذه المؤسسة والهيئات الدولية الأخرى وبشكل مباشر مع القادة في جميع أنحاء العالم "بما في ذلك منافسينا لضمان تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير وحماية مواطنينا من المخاطر الأعمق".
وتطرق بايدن كذلك إلى أن الولايات المتحددة "تعمل في كل منطقة من مناطق العالم على حشد تحالفات قوية وشراكات وعمل جماعي ذو هدف مشترك لتحقيق أساليب جديدة لمواجهة تحدياتنا المشتركة" مشيرا في هذا الإطار إلى جهود "بناء شرق أوسط متكامل أكثر استدامة" مع الاستمرار بالعمل "بلا كلل لدعم السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال دولتين لشعبين".
وفيما يخص الصين قال بايدن ان بلاده تسعى الى ادارة المنافسة "بين بلداننا بشكل مسؤول حتى لا تتحول المنافسة الى صراع".
وكرر موقف الولايات المتحدة انها "سوف تتصدى للعدوان والترهيب للدفاع عن القواعد الدولية بدءا من حرية الملاحة إلى التحليق وصولا إلى تكافؤ الفرص الاقتصادية التي تساعد على حماية الأمن والازدهار لعقود من الزمن" وفي المقابل "إننا أيضا على استعداد للعمل مع الصين في القضايا التي يتوقف التقدم فيها على جهودنا المشتركة."
وأشار إلى الحاجة "لبناء شراكات جديدة لتغيير الطريقة التي نتعامل بها مع التحديات وإطلاق تريليونات من التمويل الإضافي للتنمية بالاعتماد على جميع المصادر وسد الفجوات ومعالجة إخفاقات نظامنا الحالي التي كشفتها جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وضمان استفادة النساء والفتيات بشكل كامل من التقدم الذي أحرزناه وبذل المزيد من الجهد للتعامل مع الديون التي تعيق العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".
وأضاف "لا نحتاج إلى الاتفاق على كل شيء لمواصلة المضي قدما في قضايا مثل الحد من انتشار الأسلحة" الذي اعتبره "حجر زاوية الأمن الدولي".
وفي هذا الإطار قال بايدن "بعد أكثر من 50 عاما من التقدم بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قامت روسيا بتمزيق اتفاقيات الحد من الأسلحة طويلة الأمد بما في ذلك الإعلان عن تعليق معاهدة ستارت الجديدة والانسحاب من (اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا)".
ووصف انسحاب روسيا من الاتفاقيتين بأنه "عمل غير مسؤول" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في المقابل "ستواصل بذل جهود حسن النية للحد من تهديد أسلحة الدمار الشامل والقيادة بالقدوة بغض النظر عما يحدث في العالم" منوها في هذا الإطار بأنه "في هذا العام قمنا بتدمير آخر الذخائر الكيميائية من مخزون الولايات المتحدة بأمان ووفاء بالتزامنا تجاه عالم خال من الأسلحة الكيميائية".
وجدد الرئيس الأمريكي إدانة "استمرار كوريا الشمالية في انتهاك قرارات مجلس الأمن" مكررا في الوقت ذاته التزام بلاده "بالدبلوماسية التي ستؤدي إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".
كما كرر التأكيد على العمل "مع شركائنا للتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي" والثبات على الالتزام بضمان "عدم حصول إيران أبدا على سلاح نووي".
وفي سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ نهاية فبراير من العام الماضي أكد بايدن أن الولايات المتحدة "تريد أن تنتهي هذه الحرب".
كما أكد أنه "لا توجد دولة تريد أن تنتهي هذه الحرب أكثر من أوكرانيا ونحن ندعم بقوة أوكرانيا وجهودها للتوصل إلى حل دبلوماسي يحقق السلام العادل والدائم".
واعتبر الرئيس الأمريكي أن "روسيا وحدها تتحمل مسؤولية هذه الحرب وروسيا وحدها لديها القدرة على إنهاء هذه الحرب على الفور".
وشدد على وجوب "الوقوف في وجه هذا العدوان" كردع لحدوث أي أمر مماثل ضد أي دولة أخرى في المستقبل موضحا أنه "لهذا السبب ستواصل الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا حول العالم الوقوف إلى جانب الشعب الشجاع في أوكرانيا وهم يدافعون عن سيادتهم وسلامة أراضيهم وحريتهم".
وتنعقد الجمعية العامة الحالية بمشاركة زعماء ما لا يقل عن 145 دولة إلا أن فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وهي أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن سوف تكون غائبة. (النهاية)

ر س ر / ف ا س



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