واشنطن تفرض عقوبات على شبكة متعددة الجنسيات لاتهامها بدعم تطوير المسيرات والمقاتلات الإيرانية

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة متعددة الجنسيات لاتهامها بدعم تطوير المسيرات والمقاتلات الإيرانية
التاريخ
9/19/2023 2:32:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على شبكة متعددة الجنسيات تضم سبعة أفراد وأربعة كيانات تقع مقراتها في إيران والصين وروسيا وتركيا وتتهمها بدعم تطوير المسيرات والطائرات العسكرية الإيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها فرض عقوبات على الشبكة "التي قامت بتسهيل (نقل) الشحنات والمعاملات المالية لدعم الطائرات بدون طيار التابعة لشركة صناعة الطائرات الإيرانية (هيسا) المدرجة على قائمة عقوبات الولايات المتحدة وأنشطة إنتاج الطائرات العسكرية ومشترياتها وصيانتها".
وتشمل إجراءات (أوفاك) تحديث معلومات (هيسا) في لائحة العقوبات الأمريكية "بما في ذلك الاسم المستعار الجديد الذي استخدمته للتهرب من العقوبات وإجراءات مراقبة الصادرات".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في البيان "إن نشر إيران المستمر والمتعمد لمسيراتها يسمح لروسيا ووكلاء إيران في الشرق الأوسط والجهات الفاعلة الأخرى المزعزعة للاستقرار بتقويض الاستقرار العالمي".
وأكد نيلسون أن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ إجراءات ضد شبكات شراء المسيرات الإيرانية" داعيا السلطات القضائية الى "إيلاء العناية الواجبة اللازمة لمنع تصدير هذه المكونات إلى إيران".
وفي بيان منفصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن "قيام إيران بشراء وتطوير ونشر المسيرات يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط ودعم حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا".
وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة "ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لها لعرقلة هذه الجهود" مضيفا أنها ستستمر كذلك "بالعمل مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة إيران على أفعالها". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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