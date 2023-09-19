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واشنطن تفرض عقوبات على شبكة متعددة الجنسيات لاتهامها بدعم تطوير المسيرات والمقاتلات الإيرانية

9/19/2023 2:32:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على شبكة متعددة الجنسيات تضم سبعة أفراد وأربعة كيانات تقع مقراتها في إيران والصين وروسيا وتركيا وتتهمها بدعم تطوير المسيرات والطائرات العسكرية الإيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها فرض عقوبات على الشبكة "التي قامت بتسهيل (نقل) الشحنات والمعاملات المالية لدعم الطائرات بدون طيار التابعة لشركة صناعة الطائرات الإيرانية (هيسا) المدرجة على قائمة عقوبات الولايات المتحدة وأنشطة إنتاج الطائرات العسكرية ومشترياتها وصيانتها".
وتشمل إجراءات (أوفاك) تحديث معلومات (هيسا) في لائحة العقوبات الأمريكية "بما في ذلك الاسم المستعار الجديد الذي استخدمته للتهرب من العقوبات وإجراءات مراقبة الصادرات".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في البيان "إن نشر إيران المستمر والمتعمد لمسيراتها يسمح لروسيا ووكلاء إيران في الشرق الأوسط والجهات الفاعلة الأخرى المزعزعة للاستقرار بتقويض الاستقرار العالمي".
وأكد نيلسون أن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ إجراءات ضد شبكات شراء المسيرات الإيرانية" داعيا السلطات القضائية الى "إيلاء العناية الواجبة اللازمة لمنع تصدير هذه المكونات إلى إيران".
وفي بيان منفصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن "قيام إيران بشراء وتطوير ونشر المسيرات يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط ودعم حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا".
وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة "ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لها لعرقلة هذه الجهود" مضيفا أنها ستستمر كذلك "بالعمل مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة إيران على أفعالها". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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