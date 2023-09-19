منتخب الكويت للكريكت يخسر أمام نظيره الإماراتي في بطولة الخليج بالدوحة

منتخب الكويت للكريكت يخسر أمام نظيره الإماراتي في بطولة الخليج بالدوحة
التاريخ
9/19/2023 2:32:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 9 (كونا) -- خسر منتخب الكويت للعبة الكريكت اليوم الثلاثاء أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 145 ركضة مقابل 176 في بطولة الخليج الأولى للعبة للكريكت المقامة في الدوحة.
وأخفق منتخب الكويت للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته أمس أمام المنتخب القطري مستضيف البطولة بنتيجة 155 ركضة مقابل 156 ليتجمد رصيده عند أربع نقاط.
وكان منتخب الكويت للعبة الكريكت استهل مشواره بالفوز على المنتخب السعودي بنتيجة (143 - 142) ثم فاز على المنتخب البحريني بنتيجة (124 - 123).
وتقام البطولة بنظام الدوري وتجميع النقاط حيث يصل الفريقان اللذان يجمعان أكثر عدد من النقاط الى الدور النهائي ليتحدد بعد ذلك بطل البطولة.
ويلعب المنتخب الكويتي يوم الجمعة المقبل ضد منتخب عمان.
وانطلقت بطولة الخليج للعبة الكريكت التي تستضيفها قطر في 15 سبتمبر وتستمر حتى ال23 من الشهر الجاري. (النهاية)
س س س / م م ج
MENAFN19092023000071011013ID1107101229
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