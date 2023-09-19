إتمام تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة الحمة المعدنية

إتمام تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة الحمة المعدنية
التاريخ
9/19/2023 2:32:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- نفذ مركز إيداع الأوراق المالية اليوم الثلاثاء، عملية تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة الحمة المعدنية الأردنية البالغة 5.4 مليون سهم.
وجرى زيادة رأس المال عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية، ليصبح رأس مال الشركة المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية 7.4 مليون سهم بدلاً من مليوني سهم.
وجاء ذلك استنادا لقرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
--(بترا)
رش/ب ع/ ع ط
19/09/2023 21:16:18
MENAFN19092023000117011021ID1107101228
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