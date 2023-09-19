إتمام تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة الحمة المعدنية

عمان 19 أيلول (بترا)- نفذ مركز إيداع الأوراق المالية اليوم الثلاثاء، عملية تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة الحمة المعدنية الأردنية البالغة 5.4 مليون سهم.

وجرى زيادة رأس المال عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي شركة الحمة المعدنية الأردنية، ليصبح رأس مال الشركة المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية 7.4 مليون سهم بدلاً من مليوني سهم.

وجاء ذلك استنادا لقرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

--(بترا)

رش/ب ع/ ع ط

19/09/2023 21:16:18

