العضايلة يكرم أردنيين حصدوا جوائز في المؤتمر العربي لأمن المعلومات بالقاهرة

العضايلة يكرم أردنيين حصدوا جوائز في المؤتمر العربي لأمن المعلومات بالقاهرة
التاريخ
9/19/2023 2:32:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 19 أيلول(بترا)- كرّم السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة متنافسين أردنيين حصدوا جوائز ضمن منافسات المؤتمر العربي لأمن المعلومات في دورته السابعة للعام 2023، والتي اختتمت فعالياتها أمس الاثنين في القاهرة.
وشارك العضايلة، إلى جانب رئيس ومؤسس المؤتمر الدكتور بهاء حسن، في تسليم الجوائز المخصصة للفائزين من الأردن ومصر، الذي شاركوا ضمن منافسات فردية وعلى مستوى فرق مثلت مختلف أنواع المنافسات ودرجاتها الفردية والجماعية.
وحصل فريق (G2L2) من الأردن على المركز الثاني في مسابقة (wargame championship)، فيما حصل الأردني محمد خريشة على الجائزة المخصصة لفئة مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني.
وأعرب العضايلة عن تقديره للجهود المتفوقة والمتميزة التي بذلها المتسابقون من الأردن، وقدرتهم على حصد جوائز ومكانة ثابتة بين المتسابقين بشكل سنوي في دورات المؤتمر العربي لأمن المعلومات.
كما أشاد رئيس ومؤسس المؤتمر الدكتور بهاء حسن بمستوى المتسابقين الأردنيين وما يتميزوا به من قدراتٍ فنية وتقنية في مجال المعلومات والأمن السيبراني ومواقع التواصل الاجتماعي أهّلتهم لحصد هذه الجوائز بجدارة.
ويهدف المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023، والذي انعقد على مدار يومين، برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، لتوضيح أهمية الأمن السيبراني في عصر الحروب الإلكترونية التي يواجهها العالم.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
19/09/2023 21:11:05
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