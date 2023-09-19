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العضايلة يكرم أردنيين حصدوا جوائز في المؤتمر العربي لأمن المعلومات بالقاهرة

9/19/2023 2:32:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 19 أيلول(بترا)- كرّم السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة متنافسين أردنيين حصدوا جوائز ضمن منافسات المؤتمر العربي لأمن المعلومات في دورته السابعة للعام 2023، والتي اختتمت فعالياتها أمس الاثنين في القاهرة.
وشارك العضايلة، إلى جانب رئيس ومؤسس المؤتمر الدكتور بهاء حسن، في تسليم الجوائز المخصصة للفائزين من الأردن ومصر، الذي شاركوا ضمن منافسات فردية وعلى مستوى فرق مثلت مختلف أنواع المنافسات ودرجاتها الفردية والجماعية.
وحصل فريق (G2L2) من الأردن على المركز الثاني في مسابقة (wargame championship)، فيما حصل الأردني محمد خريشة على الجائزة المخصصة لفئة مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني.
وأعرب العضايلة عن تقديره للجهود المتفوقة والمتميزة التي بذلها المتسابقون من الأردن، وقدرتهم على حصد جوائز ومكانة ثابتة بين المتسابقين بشكل سنوي في دورات المؤتمر العربي لأمن المعلومات.
كما أشاد رئيس ومؤسس المؤتمر الدكتور بهاء حسن بمستوى المتسابقين الأردنيين وما يتميزوا به من قدراتٍ فنية وتقنية في مجال المعلومات والأمن السيبراني ومواقع التواصل الاجتماعي أهّلتهم لحصد هذه الجوائز بجدارة.
ويهدف المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023، والذي انعقد على مدار يومين، برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، لتوضيح أهمية الأمن السيبراني في عصر الحروب الإلكترونية التي يواجهها العالم.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
19/09/2023 21:11:05

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