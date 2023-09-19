قيادات حزبية تستعرض تجربتها في دمج القيادات النسوية والشبابية بعملها

عمان 19 أيلول (بترا)-وفاء زيناتية-أكّدت قيادات حزبية، أهمية وجود برامج وآليات ونشاطات واضحة لدى الأحزاب في دمج القيادات النسوية والشبابية في عمل الأحزاب والشأن السياسي والعمل العام.

واستعرضت القيادات، في جلسة نظّمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، اليوم الثلاثاء، بعنوان "دور الأحزاب السياسية في دمج القيادات الشبابية والنسوية في عمل الأحزاب والعمل العام" وأدارتها رئيسة الهيئة الإدارية للجمعية نهى محريز، تجارب أحزابها وبرامج عملها وآلياتها والتحديات التي تواجهها في هذا السياق.

وقال رئيس المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي، جميل النمري، في مداخلته خلال الجلسة، إن منظومة التحديث السياسي، والتي جاءت وفق رؤية ملكية، وتمخض عنها قانوني انتخاب وأحزاب جديدين، تعتبر مرحلة مهمة في تكوين مناخ عام يدعم ويعزز وجود وتمثيل النساء والشباب في الأحزاب والفضاء العام؛ معربا عن تفاؤله بمخرجات الانتخابات البرلمانية المقبلة في هذا السياق.

وأكّد النمري، أن لدى الحزب منذ تأسيسه موقف واضح تجاه قضايا النساء وحقوقهنّ، ومناصرته لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.

واستعرض برنامج عمل الحزب ونشاطاته المختلفة في دمج القيادات النسائية والشبابية، مشيرا إلى أن نسبة العضوات من النساء في الحزب بلغت 42 بالمئة، فضلا عن أن الحزب في نظامه الداخلي وضع شرطا نص على أن لا تقل نسبة النساء والشباب في جميع الهيئات القيادية للحزب عن 20 بالمئة؛ علما بأن هذه النسبة التمثيلية تجاوزت على أرض الواقع الـ 30 بالمئة.

وأضاف أن الحزب يحرص في لجانه القطاعية المختلفة، على إدماج النساء والشباب ضمن الهيئات القيادية لهذه اللجان، فضلا عن وجود جناح نسائي في الحزب يُعنى بقضايا المرأة بشكل خاص.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية لحملات الحزب الانتخابية، أكّد النمري سعيهم لأن تكون نشاطات ونشطاء الحملة الانتخابية والجمهور المشارك بها مختلطا، ولا تقتصر على الرجال دون النساء.

وعن التحديات التي تواجه عمل الحزب في استقطاب النساء في المواقع القيادية، أوضح النمري أنه على الرغم من أن الحزب نجح في استقطاب قيادات من الشباب والشابات بعمر (20-27) سنة من خلال معسكرات الشباب التي نظّمها، إلا أنه يواجه صعوبة في استقطاب القيادات النسائية من فئات عمرية أكبر؛ مرجعا ذلك للأدوار الاجتماعية للنساء التي قد تشكّل عائقا في تخصيص الوقت اللازم للعمل الحزبي.

من جهته، استعرض ممثل الحزب المدني الديمقراطي (وهو حزب تحت التأسيس)، المهندس عدنان السواعير، تجربة حزبه، حيث أشار إلى أن الأردن دخل عقب منظومة التحديث السياسي مرحلة مهمة وجديدة على صعيد تمكين الأحزاب والنساء والشباب، وعلى الأحزاب أخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع برامجها وآليات عملها.

وعن تجربة حزب الديمقراطي المدني، أكّد السواعير أن الحزب الذي لا يزال تحت التأسيس، بلغ عدد النساء العضوات فيه 421 امرأة من أصل 1200 عضو وبنسبة تصل إلى 35 بالمئة، في حين تبلغ نسبة عضوية الشباب فيه 50 بالمئة.

وأشار السواعير، إلى أن الحزب حريص على وجود برنامج عمل مبنية على سياسات واضحة في جميع القطاعات، وحريص كذلك على إدماج قيادات من النساء والشباب في اللجان القطاعية الحزبية.

بدوره، عرض أمين عام حزب تكامل الوطني، الدكتور فايز بصبوص، لتجربة حزبه وبرنامج عمله في هذا السياق، مؤكدا توسيع ممارسة العمل الحزبي في الدولة الأردنية، والتي جاءت بها مخرجات منظومة التحديث السياسي وفقا للرؤية الملكية الاستشرافية مهدت الطريق أمامنا لإدماج النساء والشباب كركائز أساسية في التحوّل الديمقراطي.

وتابع بصبوص، ان حزبه لم يواجه إشكاليات في استقطاب النساء كعضوات أو قيادات نسائية؛ لكونه استهدف النساء الناشطات والقياديات في منظمات المجتمع المدني والجمعيات باعتبارهنّ الأقدر والأكثر دراية بالعمل المجتمعي العام، مؤكدّا أن حزبه حريص على تمكين النساء والشباب وإدماجهم في المناصب القيادية للحزب، علما أن نسبة عضوية النساء والشباب في الحزب تبلغ 47 بالمئة.

وكانت أشارت المديرة التنفيذية لتضامن، المحامية إنعام العشا لجمعية "تضامن"، في بداية الجلسة، إلى أهمية هذه الجلسة الحوارية في إبراز أهمية دور الأحزاب في تمكين القيادات الشبابية والنسوية سياسيا وتعزيز تواجدهم في الشأن العام؛ باعتبار أن تمكين النساء والشباب وتعزيز وجودهم في مختلف السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبنة أساسية في بناء المجتمعات ونهضتها.

(بترا)

وز/ب ع/ ع ط

19/09/2023 21:09:35

