لقاء حواري عن دور المجتمع المحلي في الحركة السياحية بأم الجمال

البادية الشمالية الشرقية 19 أيلول (بترا)- نظمت وزارة السياحة في قضاء أم الجمال في البادية الشمالية الشرقية اليوم الثلاثاء لقاء حواريا حول دور المجتمع المحلي في الحركة السياحية.

وثمن مدير قضاء أم الجمال حاكم العلاونة مبادرة الوزارة في عقد هذا اللقاء مع المجتمع المحلي بهدف الاستماع لمختلف الأراء حول سبل تنشيط السياحة، مشيرا لأهمية الموقع الجغرافي والتاريخي لأم الجمال على خارطة السياحة الوطنية والعالمية.

ودعا مختلف الجهات الرسمية والأهلية لأن تأخذ دورها لإبراز أهمية ام الجمال السياحية على جميع المستويات.

وأكد مدير سياحة محافظة المفرق محمد الديك، أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج وضعته وزارة السياحة والآثار للتواصل مع المجتمعات المحلية الحاضنة للمواقع السياحية والأثرية في المملكة لإيمانها بأهمية دور أبناء المجتمع المحلي بقطاعاته الشبابية والنسائية في تنشيط الحركة السياحية في مناطقهم.

واكد اهتمام الوزارة بوضع المناطق السياحية والأثرية في محافظة المفرق على خارطة السياحة الداخلية ضمن برنامج "أردنا جنة" لاسيما و أن المحافظة تحوي على أكثر من ألف موقع أثري وسياحي على امتداد مساحتها الكبيرة.

وأشار إلى مشاريع التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السياحي من أبناء المجتمع المحلي والتي تنفذها وزارة السياحة والنابعة من اهتمامها بتفعيل دور المجتمع المحلي السياحي، مستعرضاً خطط الوزارة المستقبلية بمحافظة المفرق والمتمثلة بإقامة مركز زوار نموذجي في أم الجمال مبني من الحجر البازلتي الأسود الذي تتميز به المنطقة ومعارض ومتاجر للمنتوجات الحرفية في منطقتي أم الجمال و رحاب.

واستعرض رئيس بلدية أم الجمال حسن الرحيبة تجربة البلدية في إشراك المجتمع المحلي وسماع آرائهم في الشؤون العامة، لاسيما الشأن السياحي نظرا لكون أم الجمال منطقة سياحية بامتياز، لافتا إلى أن البلدية تؤمن بأهمية دور قطاعات المجتمع المحلي كرديف للبلدية وشريك في وضع السياسات والقرارات التي تخص العمل وتهدف لرفعة أم الجمال وخدمة مجتمعها المحلي وزوار مدينتها الأثرية.

وأشار الى الجهود القائمة لجذب الاستثمارات السياحية للمدينة الأثرية ووضع أم الجمال على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والتي خطا فيها ملف أم الجمال مواقع متقدمة على حساب المواقع العالمية الأخرى المرشحة لما تتميز بها كمدينة متكاملة لديها نقاط قوة مدعومة بدراسات علمية من جامعة علمية مرموقة وأهمها نظام الري والقنوات والتي تجلب المياه للمدينة الأثرية من على بعد 45 كم ونظام الأسقف وتوزيع الأحمال وبقائها مدة طويلة ومقاومتها لعوامل الزمن والعوامل الأخرى مع بقائها ثابتة لتحفظ أم الجمال كذلك على معالم بنائها رغم الدمار الكبير الذي شمل مدن المنطقة جميعها.

واشتمل اللقاء الحواري الذي أداره الإعلامي خلدون النعيمي، على مداخلات من الحضور وملاحظاتهم أجمعوا خلالها على أهمية تفعيل دور المجتمع المحلي بالشأن السياحي وطرح المبادرات المجتمعية السياحية.

--(بترا)

ه ق/ب ع/ ع ط

19/09/2023 19:59:56