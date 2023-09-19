جوسوي تشارك في فعاليات يوم التغيير

عمان 19 أيلول (بترا)- شاركت الشركة الأردنية السويدية للأدوية (جوسوي) في فعاليات يوم التغيير الذي أطلقه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إنها شاركت في أيام التغيير التي أقامتها وزارة الصحة،في مبناها ومستشفى البشير ومركز صحي الجبيهة، للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ودعا المشاركون في المبادرة الى تحسين تجربة المريض وكتابتها على موقع يوم التغيير، لتطبيقها في يوم التغيير.

وتنوعت التعهدات المقدمة ليوم التغيير هذا العام حول مبادرات تثقيفية وتوعوية وأنشطة تدريبية، بدءا من التعهد بتثقيف متلقي الخدمات الصحية وصولا إلى التعهد بتحسين مسار المرضى وإعطاء المرضى وقتا كافيا وشرحا وافيا عند تلقيهم الخدمات، بالإضافة إلى العلاج المجاني والعديد من الأفكار الرائدة التي تسعى لإحداث فرق في مستويات الرعاية الصحية الأردنية.

كما اشتمل يوم التغيير على فحوصات طبية مجانية للأسنان، وتوزيع أجهزة مجانية لفحص السكري، وتوزيع نشرات توعية على المرضى والمراجعين.

--(بترا)

ع ن/ ع ط

19/09/2023 19:55:37