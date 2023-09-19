جوسوي تشارك في فعاليات يوم التغيير
التاريخ
9/19/2023 2:32:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- شاركت الشركة الأردنية السويدية للأدوية (جوسوي) في فعاليات يوم التغيير الذي أطلقه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.
وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إنها شاركت في أيام التغيير التي أقامتها وزارة الصحة،في مبناها ومستشفى البشير ومركز صحي الجبيهة، للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ودعا المشاركون في المبادرة الى تحسين تجربة المريض وكتابتها على موقع يوم التغيير، لتطبيقها في يوم التغيير.
وتنوعت التعهدات المقدمة ليوم التغيير هذا العام حول مبادرات تثقيفية وتوعوية وأنشطة تدريبية، بدءا من التعهد بتثقيف متلقي الخدمات الصحية وصولا إلى التعهد بتحسين مسار المرضى وإعطاء المرضى وقتا كافيا وشرحا وافيا عند تلقيهم الخدمات، بالإضافة إلى العلاج المجاني والعديد من الأفكار الرائدة التي تسعى لإحداث فرق في مستويات الرعاية الصحية الأردنية.
كما اشتمل يوم التغيير على فحوصات طبية مجانية للأسنان، وتوزيع أجهزة مجانية لفحص السكري، وتوزيع نشرات توعية على المرضى والمراجعين.
--(بترا)
ع ن/ ع ط
19/09/2023 19:55:37
MENAFN19092023000117011021ID1107101224
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