مرصد الزلازل يسجل زلزالا بقوة 2.7 ريختر في وادي عربة

عمان 19 أيلول (بترا)- سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية صباح اليوم زلزالا بقوة 2.7 ريختر في منطقة وادي عربة. وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلزال المسجل تمام الساعة 10:26 صباحا كان على عمق 2.3 كم. --(بترا) م ف/ب ع/ ع ط 19/09/2023 19:45:53

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