مرصد الزلازل يسجل زلزالا بقوة 2.7 ريختر في وادي عربة
التاريخ
9/19/2023 2:32:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية صباح اليوم زلزالا بقوة 2.7 ريختر في منطقة وادي عربة.
وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلزال المسجل تمام الساعة 10:26 صباحا كان على عمق 2.3 كم.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
19/09/2023 19:45:53
MENAFN19092023000117011021ID1107101223
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