إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شرق غزة

إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شرق غزة
التاريخ
9/19/2023 2:32:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 19 أيلول (بترا)- أصيب 4 مواطنين بجراح بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على مئات المتظاهرين في عدد من المناطق على الحدود شرق قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان صحفي إن 4 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة، بينما أصيب عدد آخر بحالات اختناق.
--(بترا)
ب ع/ع ط
19/09/2023 19:33:46
MENAFN19092023000117011021ID1107101222
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