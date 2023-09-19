إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شرق غزة

غزة 19 أيلول (بترا)- أصيب 4 مواطنين بجراح بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على مئات المتظاهرين في عدد من المناطق على الحدود شرق قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان صحفي إن 4 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة، بينما أصيب عدد آخر بحالات اختناق.

--(بترا)

ب ع/ع ط

19/09/2023 19:33:46