افتتاح معرض الخط العربي في سفارة أذربيجان

(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول(بترا)-افتتح سفير أذربيجان في الأردن إيلدار سليموف بحضور الشريفة بدور بنت عبد الإله، معرض الخط العربي مساء أمس الاثنين في مقر السفارة بعمان، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم الوطني لأذربيجان والذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والأردن.
وقبل حفل افتتاح المعرض الذي حضره وزير الثقافة الأسبق الدكتور بركات عوجان ونظمته السفارة بالتعاون مع جمعية أمواج للثقافة والفنون ومقرها العقبةقال السفير سليموف في ندوة استهلالية؛ إن فن الخط العربي هو ممارسة فنية للكتابة اليدوية على أساس الحروف الهجائية العربية، منوها بأن الخط العربي ارتبط
في الثقافة العربية بمجالات مختلفة مثل الدين والفن والعمارة والتعليم والحرف الابداعية.
ولفت إلى أن فن الخط العربي الذي يحتل مكانة مهمة في التاريخ الإسلامي، أثار اهتمام العديد من الفنانين العالميين، ومنهم بيكاسو الذي وصفه بأنه "هذا عمل فني حقيقي" وفان غوخ الذي قال عنه "إن الخط قادر على تصوير كل ما في القلب".
وأشار إلى أن هناك العديد من تقنيات الكتابة في كتابة الكتب المكتوبة بخط اليد الأذربيجانية ومنها خطوط "الثلث" و"الشكاسته" و"الطلق" و"نص الطلق" و"الريحاني" و"الديواني" وغيرها حيث يمكن العثور على أمثلة عن فنون الخط في نقوش المساجد والعناصر النحاسية والعناصر العسكرية.
واستعرض عددا من أبرز الخطاطين الأذربيجانيين ومنهم قيشواري القزنوي ومحمد طاهر وحيد القزنوي وصادق بيك أوشار الذين عاشوا في العصور الوسطى.
وتحدث عن أبرز من نسخوا المخطوطات الأذربيجانية من العصور الوسطى ومنهم خليل بن أحمد، وشاه محمود نيسابوري في الفترة الصفوية،ومحمد بن حسين كاتب نيشاتي، ومحمود الشيرازي، وغيرهم ومن فترة القرن الثامن عشر كاظم جارادونلو وغيره.
ولفت إلى المخطوطات والنسخ المكتوبة بفن الخط العربي والمحفوظة في متاحف مهمة وبعضها محفوظ في معهد المخطوطات التابع لأكاديمية العلوم الأذربيجانية.
كما لفت إلى نسخة أكسفورد لديوان أفشاه الدين هدايت من القرن الخامس عشر والتي تتميز بتفردها في الرسم والخط، مبينا انه في عام 1591قام الخطاط محمود بن شاه محمد الأردبيلي بنسخ ديوان محمد فضولي بخط "الطلق" وهو محفوظ حالياً في قسم المخطوطات التركية بمتحف قصر توبكابي بإسطنبول.
وقال انه في عام 1664، نسخ محمد رضا أردبيلي قصيدة فضولي "مجنون ليلى" بخط "النص طلق"، منوها بأنها مزخرفة بـ 22 منمنمة، والتي لها، بالإضافة إلى أهميتها الأدبية، كقيمة فنية كبيرة، محفوظة في قسم المخطوطات باللغة التركية في دار نشر المكتبة الوطنية البريطانية.
وتحدثت بمصاحبة "الداتا شو" الفنانة سيرين الشوبكي عن نشأة الخط العربي وتطوره من النقوش النبطية وتطور خطوطه لاحقا وامتزاجه مع الزخارف، مستعرضة الادوات والتقنيات المستخدمة في مجال الخط العربي.
كما تحدث رئيس الجمعية ياسر الجرابا عن الجمعية التي تتخذ من مدينة العقبة مقرا لها وأهدافها ونشاطاتها، مستعرضا الخطاطين المشاركين في المعرض.
وتلا ذلك افتتاح المعرض الذي اشتمل على 22 لوحة مختلفة الأحجام ومتنوعة النصوص ما بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والقصائد العربية،وشارك في تنفيذها 21 خطاطا أردنيا من العقبة.
وجال السفير والحضور على لوحات المعرض واستمعوا إلى شرح عنها من الخطاطين المشاركين.
وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور في حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) خلال حفل افتتاح المعرض، إن هذه الفعالية تسهم بتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الأردن وأذربيجان.
ونوه بدور الجمعية التي مقرها العقبة في احتضان الإبداعات الثقافية والفنية، لا سيما أنها أخذت على عاتقها الاهتمام بفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية وجهودها في اقامة هذا المعرض بالتعاون مع السفارة.
وبين أن الخطاطين المشاركين يمثلون مختلف أنواع وفنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، موضحا أنهم وظفوا مواد خام مختلفة من أحبار طبيعية وورق معالج وأن اغلب الخطوط في اللوحات مكتوبة بورق الذهب.
وفي ختام حفل افتتاح المعرض سلم السفير الأذربيجاني ورئيس الجمعية الدروع التكريمية على الخطاطين المشاركين والجهات الداعمة.
--(بترا)
م ت/ب ع/ ع ط
19/09/2023 19:31:06