افتتاح معرض الخط العربي في سفارة أذربيجان

عمان 19 أيلول(بترا)-افتتح سفير أذربيجان في الأردن إيلدار سليموف بحضور الشريفة بدور بنت عبد الإله، معرض الخط العربي مساء أمس الاثنين في مقر السفارة بعمان، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم الوطني لأذربيجان والذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والأردن.

وقبل حفل افتتاح المعرض الذي حضره وزير الثقافة الأسبق الدكتور بركات عوجان ونظمته السفارة بالتعاون مع جمعية أمواج للثقافة والفنون ومقرها العقبةقال السفير سليموف في ندوة استهلالية؛ إن فن الخط العربي هو ممارسة فنية للكتابة اليدوية على أساس الحروف الهجائية العربية، منوها بأن الخط العربي ارتبط

في الثقافة العربية بمجالات مختلفة مثل الدين والفن والعمارة والتعليم والحرف الابداعية.

ولفت إلى أن فن الخط العربي الذي يحتل مكانة مهمة في التاريخ الإسلامي، أثار اهتمام العديد من الفنانين العالميين، ومنهم بيكاسو الذي وصفه بأنه "هذا عمل فني حقيقي" وفان غوخ الذي قال عنه "إن الخط قادر على تصوير كل ما في القلب".

وأشار إلى أن هناك العديد من تقنيات الكتابة في كتابة الكتب المكتوبة بخط اليد الأذربيجانية ومنها خطوط "الثلث" و"الشكاسته" و"الطلق" و"نص الطلق" و"الريحاني" و"الديواني" وغيرها حيث يمكن العثور على أمثلة عن فنون الخط في نقوش المساجد والعناصر النحاسية والعناصر العسكرية.

واستعرض عددا من أبرز الخطاطين الأذربيجانيين ومنهم قيشواري القزنوي ومحمد طاهر وحيد القزنوي وصادق بيك أوشار الذين عاشوا في العصور الوسطى.

وتحدث عن أبرز من نسخوا المخطوطات الأذربيجانية من العصور الوسطى ومنهم خليل بن أحمد، وشاه محمود نيسابوري في الفترة الصفوية،ومحمد بن حسين كاتب نيشاتي، ومحمود الشيرازي، وغيرهم ومن فترة القرن الثامن عشر كاظم جارادونلو وغيره.

ولفت إلى المخطوطات والنسخ المكتوبة بفن الخط العربي والمحفوظة في متاحف مهمة وبعضها محفوظ في معهد المخطوطات التابع لأكاديمية العلوم الأذربيجانية.

كما لفت إلى نسخة أكسفورد لديوان أفشاه الدين هدايت من القرن الخامس عشر والتي تتميز بتفردها في الرسم والخط، مبينا انه في عام 1591قام الخطاط محمود بن شاه محمد الأردبيلي بنسخ ديوان محمد فضولي بخط "الطلق" وهو محفوظ حالياً في قسم المخطوطات التركية بمتحف قصر توبكابي بإسطنبول.

وقال انه في عام 1664، نسخ محمد رضا أردبيلي قصيدة فضولي "مجنون ليلى" بخط "النص طلق"، منوها بأنها مزخرفة بـ 22 منمنمة، والتي لها، بالإضافة إلى أهميتها الأدبية، كقيمة فنية كبيرة، محفوظة في قسم المخطوطات باللغة التركية في دار نشر المكتبة الوطنية البريطانية.

وتحدثت بمصاحبة "الداتا شو" الفنانة سيرين الشوبكي عن نشأة الخط العربي وتطوره من النقوش النبطية وتطور خطوطه لاحقا وامتزاجه مع الزخارف، مستعرضة الادوات والتقنيات المستخدمة في مجال الخط العربي.

كما تحدث رئيس الجمعية ياسر الجرابا عن الجمعية التي تتخذ من مدينة العقبة مقرا لها وأهدافها ونشاطاتها، مستعرضا الخطاطين المشاركين في المعرض.

وتلا ذلك افتتاح المعرض الذي اشتمل على 22 لوحة مختلفة الأحجام ومتنوعة النصوص ما بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والقصائد العربية،وشارك في تنفيذها 21 خطاطا أردنيا من العقبة.







وجال السفير والحضور على لوحات المعرض واستمعوا إلى شرح عنها من الخطاطين المشاركين.

وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور في حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) خلال حفل افتتاح المعرض، إن هذه الفعالية تسهم بتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الأردن وأذربيجان.

ونوه بدور الجمعية التي مقرها العقبة في احتضان الإبداعات الثقافية والفنية، لا سيما أنها أخذت على عاتقها الاهتمام بفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية وجهودها في اقامة هذا المعرض بالتعاون مع السفارة.

وبين أن الخطاطين المشاركين يمثلون مختلف أنواع وفنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، موضحا أنهم وظفوا مواد خام مختلفة من أحبار طبيعية وورق معالج وأن اغلب الخطوط في اللوحات مكتوبة بورق الذهب.

وفي ختام حفل افتتاح المعرض سلم السفير الأذربيجاني ورئيس الجمعية الدروع التكريمية على الخطاطين المشاركين والجهات الداعمة.

--(بترا)





م ت/ب ع/ ع ط





19/09/2023 19:31:06