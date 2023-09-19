رئيس اللجنة البارالمبية يلتقي وفد نادي الشيخ حسين

رئيس اللجنة البارالمبية يلتقي وفد نادي الشيخ حسين
التاريخ
9/19/2023 2:32:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- بحث رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الدكتور حسين أبو الرز خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس نادي الشيخ حسين الرياضي المهندس غيث الغزاوي والوفد المرافق والمكون، من علي السوالمة وبلال ابو منسي وثائر الطوباسي، أطر التعاون بين الجانبين.
وجاء اللقاء ضمن سلسلة زيارات قام بها أعضاء النادي بعد انتسابه إلى اللجنة البارالمبية بعدما أدخل ضمن برامجه وخططه رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد أبو الرز بمبادرة النادي بإدراج الرياضات البارالمبية لأنشطته وانتسابه للجنة البارالمبية، مبديا ثقته بقدرة النادي على رفد المنتخبات الوطنية بلاعبين مميزين.
وقدم المهندس غيث الغزاوي إيجازا عن أنشطة النادي وما سيقوم به خلال الفترة المقبلة لدعم اللاعبين من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن العديد من اللاعبين استطاعوا إثبات قدراتهم من بوابه المحافل الرياضية.
وقدم مدير النشاط الرياضي للأشخاص ذوي الاعاقة في النادي علي السوالمة شرحا عن بعض الألعاب التي سيشارك فيها النادي والأفكار المستقبلية وآلية استقطاب لاعبين جدد من أبناء المنطقة.
وحضر اللقاء مدير النشاط الرياضي في اللجنة جاسر نويران، ومدير مجمع الأمير رعد بن زيد الرياضي داود شحادة.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
19/09/2023 19:25:26
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