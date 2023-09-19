Tuesday, 19 September 2023 11:55 GMT

رئيس اللجنة البارالمبية يلتقي وفد نادي الشيخ حسين

9/19/2023 2:32:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 أيلول (بترا)- بحث رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الدكتور حسين أبو الرز خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس نادي الشيخ حسين الرياضي المهندس غيث الغزاوي والوفد المرافق والمكون، من علي السوالمة وبلال ابو منسي وثائر الطوباسي، أطر التعاون بين الجانبين.
وجاء اللقاء ضمن سلسلة زيارات قام بها أعضاء النادي بعد انتسابه إلى اللجنة البارالمبية بعدما أدخل ضمن برامجه وخططه رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد أبو الرز بمبادرة النادي بإدراج الرياضات البارالمبية لأنشطته وانتسابه للجنة البارالمبية، مبديا ثقته بقدرة النادي على رفد المنتخبات الوطنية بلاعبين مميزين.
وقدم المهندس غيث الغزاوي إيجازا عن أنشطة النادي وما سيقوم به خلال الفترة المقبلة لدعم اللاعبين من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن العديد من اللاعبين استطاعوا إثبات قدراتهم من بوابه المحافل الرياضية.
وقدم مدير النشاط الرياضي للأشخاص ذوي الاعاقة في النادي علي السوالمة شرحا عن بعض الألعاب التي سيشارك فيها النادي والأفكار المستقبلية وآلية استقطاب لاعبين جدد من أبناء المنطقة.
وحضر اللقاء مدير النشاط الرياضي في اللجنة جاسر نويران، ومدير مجمع الأمير رعد بن زيد الرياضي داود شحادة.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
19/09/2023 19:25:26

MENAFN19092023000117011021ID1107101220

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث