انطلاق الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية بالزرقاء

الزرقاء 19أيلول(بترا)-عمر ضمرة- إنطلقت ، اليوم الثلاثاء، في مركز شباب وشابات حي الأمير محمد التابع لمديرية شباب محافظة الزرقاء فعاليات الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية، والتي أطلقتها وزارة الشباب بالشراكة مع مديرية الأمن العام تحت عنوان "أفراح بلا أوجاع"،برعاية محافظ الزرقاء حسن الجبور .

وتهدف الحملة ، التي حضرها أعضاء المراكز الشبابية والأندية والهيئات الشبابية وممثلو الأندية ومؤسسات المجتمع المحلي، إلى حماية المجتمع من أخطار إطلاق العيارات النارية، ورفع مستوى الوعي لدى الشباب بمخاطر هذه الظاهرة، وتعزيز دورهم في نشر الوعي بمخاطرها ونبذها بين أفراد المجتمع.

وأكد الجبور ، خلال كلمته في الفعالية، رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لمواجهة ظاهرة إطلاق العيارات النارية باعتبارها خرقاً للقانون وخطراً يهدد حياة المواطنين الأبرياء.

فيما أكد مدير شرطة الزرقاء العميد فهد أبو وندي ،أهمية دور الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، والبعد القانوني للتعامل مع هذه الظاهرة.

من جهته قال مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة إن الشريعة الإسلامية شددت على حرمة حياة الإنسان باعتبارها من أهم حقوق الإنسان، حيث يحرم الإسلام ظاهرة إطلاق العيارات النارية لما فيها من إزهاق للأرواح وتخريب للممتلكات وترويع للمجتمع.

وفي نهاية الفعالية قام الحضور بالتوقيع على وثيقة شرف تضمنت التأكيد على نبذ إطلاق العيارات النارية والرفض التام لهذا السلوك ومقاطعة كافة المناسبات التي يتم فيها إطلاق العيارات والإبلاغ عنها .

--(بترا)

ع ض/ ع ط

19/09/2023 19:00:41