انطلاق الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية بالزرقاء

انطلاق الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية بالزرقاء
التاريخ
9/19/2023 2:32:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 19أيلول(بترا)-عمر ضمرة- إنطلقت ، اليوم الثلاثاء، في مركز شباب وشابات حي الأمير محمد التابع لمديرية شباب محافظة الزرقاء فعاليات الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية، والتي أطلقتها وزارة الشباب بالشراكة مع مديرية الأمن العام تحت عنوان "أفراح بلا أوجاع"،برعاية محافظ الزرقاء حسن الجبور .
وتهدف الحملة ، التي حضرها أعضاء المراكز الشبابية والأندية والهيئات الشبابية وممثلو الأندية ومؤسسات المجتمع المحلي، إلى حماية المجتمع من أخطار إطلاق العيارات النارية، ورفع مستوى الوعي لدى الشباب بمخاطر هذه الظاهرة، وتعزيز دورهم في نشر الوعي بمخاطرها ونبذها بين أفراد المجتمع.
وأكد الجبور ، خلال كلمته في الفعالية، رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لمواجهة ظاهرة إطلاق العيارات النارية باعتبارها خرقاً للقانون وخطراً يهدد حياة المواطنين الأبرياء.
فيما أكد مدير شرطة الزرقاء العميد فهد أبو وندي ،أهمية دور الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، والبعد القانوني للتعامل مع هذه الظاهرة.
من جهته قال مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة إن الشريعة الإسلامية شددت على حرمة حياة الإنسان باعتبارها من أهم حقوق الإنسان، حيث يحرم الإسلام ظاهرة إطلاق العيارات النارية لما فيها من إزهاق للأرواح وتخريب للممتلكات وترويع للمجتمع.
وفي نهاية الفعالية قام الحضور بالتوقيع على وثيقة شرف تضمنت التأكيد على نبذ إطلاق العيارات النارية والرفض التام لهذا السلوك ومقاطعة كافة المناسبات التي يتم فيها إطلاق العيارات والإبلاغ عنها .
--(بترا)
ع ض/ ع ط
19/09/2023 19:00:41
MENAFN19092023000117011021ID1107101219
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.