أوكرانيا تلوح بحظر استيراد سلع بولندية وهنغارية

موسكو 19 أيلول (بترا)-لوحت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بحظر استيراد بعض السلع من بولندا وهنغاريا، ما لم ترفع الدولتان الحظر على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، خلال مؤتمر صحفي :" إذا لم لم توافق بولندا وهنغاريا على الإجراءات المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية ولم ترفعا الحظر الأحادي الجانب عن بضائعنا سنقرر حظر استيراد فئات معينة من بضائع هذين البلدين إلى أوكرانيا".

وأضاف شميغال :"قدمت كييف دعوى قضائية إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، التي حظرت استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية"

--(بترا)

س ح / ع ط

19/09/2023 18:58:35

