أوكرانيا تلوح بحظر استيراد سلع بولندية وهنغارية

أوكرانيا تلوح بحظر استيراد سلع بولندية وهنغارية
التاريخ
9/19/2023 2:32:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 19 أيلول (بترا)-لوحت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بحظر استيراد بعض السلع من بولندا وهنغاريا، ما لم ترفع الدولتان الحظر على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، خلال مؤتمر صحفي :" إذا لم لم توافق بولندا وهنغاريا على الإجراءات المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية ولم ترفعا الحظر الأحادي الجانب عن بضائعنا سنقرر حظر استيراد فئات معينة من بضائع هذين البلدين إلى أوكرانيا".
وأضاف شميغال :"قدمت كييف دعوى قضائية إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، التي حظرت استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية"
--(بترا)
س ح / ع ط
19/09/2023 18:58:35
MENAFN19092023000117011021ID1107101218
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