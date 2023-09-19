روسيا : اتصالات مع أرمينيا وأذربيجان لإعادة التهدئة إلى إقليم قرة باغ

روسيا : اتصالات مع أرمينيا وأذربيجان لإعادة التهدئة إلى إقليم قرة باغ
التاريخ
9/19/2023 2:32:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 19 أيلول (بترا) - أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء. عن أن وزارة الدفاع الروسية على اتصال مباشر بالجانبين الأرمني والأذربيجاني من أجل إعادة التهدئة في اقليم قرة باغ.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي::" تجري الاتصالات الآن في المقام الأول من خلال جيشنا والإدارات الأخرى، كما يجري تنسيق الاتصالات على أعلى المستويات".
وكانت وزارة الدفاع الأذرية قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب وفرض النظام" في قره باغ.
--(بترا )
س ح/ ع ط
19/09/2023 19:07:10
MENAFN19092023000117011021ID1107101217
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