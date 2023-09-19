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روسيا : اتصالات مع أرمينيا وأذربيجان لإعادة التهدئة إلى إقليم قرة باغ

9/19/2023 2:32:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 19 أيلول (بترا) - أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء. عن أن وزارة الدفاع الروسية على اتصال مباشر بالجانبين الأرمني والأذربيجاني من أجل إعادة التهدئة في اقليم قرة باغ.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي::" تجري الاتصالات الآن في المقام الأول من خلال جيشنا والإدارات الأخرى، كما يجري تنسيق الاتصالات على أعلى المستويات".
وكانت وزارة الدفاع الأذرية قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب وفرض النظام" في قره باغ.
--(بترا )
س ح/ ع ط
19/09/2023 19:07:10

MENAFN19092023000117011021ID1107101217

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