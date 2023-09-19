2504 أطنان خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

2504 أطنان خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم
التاريخ
9/19/2023 2:32:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2504 أطنان، منها 1556طن خضار، و777 طن فواكه، و170 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40، والبطاطا بين 30 و55، والبندورة بين 15و35، والجزر بين 50 و70، والخيار بين20 و 40، والزهرة بين 30 و60، والليمون بين40 و60، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.
--(بترا)
رح/ن ح/رق
19/09/2023 18:47:40
MENAFN19092023000117011021ID1107101216
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