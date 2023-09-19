2504 أطنان خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

عمان 19 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2504 أطنان، منها 1556طن خضار، و777 طن فواكه، و170 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40، والبطاطا بين 30 و55، والبندورة بين 15و35، والجزر بين 50 و70، والخيار بين20 و 40، والزهرة بين 30 و60، والليمون بين40 و60، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.

--(بترا)

رح/ن ح/رق

19/09/2023 18:47:40