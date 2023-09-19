بايدن وغوتيريس يؤكدان أهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بايدن وغوتيريس يؤكدان أهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
التاريخ
9/19/2023 2:32:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 19 أيلول (بترا)- بدأت، اليوم الثلاثاء، في نيويورك، أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يلقي خلالها رؤساء الدول والحكومات والوفد خطابات حول القضايا الدولية والتحديات التي يواجهها العالم.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في افتتاح أعمال الدورة، أهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مبينا أن الولايات المتحدة تعمل "بلا كلل من أجل إيجاد حل عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين لدولتين لشعبين".
كما أكد أنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين "بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع"، مشيرا إلى أنه "مستعد للعمل مع الصين" لمكافحة أزمة المناخ بشكل خاص.
بدوره، أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في كلمته "أن حل الدولتين، هو السبيل الوحيد للسلام الدائم والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين"، مطالبا بوقف العنف والأعمال الأحادية التي تزداد وتقوض احتمالات الحل.
وعلى هامش أعمال الدورة، عقد وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعا، الليلة الماضية، استضافته وزيرة خارجية اليابان، كاميكاوا يوكو الموجودة في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وناقش الوزراء في الاجتماع الذي حضره أيضا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، الوضع في أوكرانيا، ردودهم على قضايا الأمن الغذائي والطاقة.
وحسب بيان من البعثة اليابانية، تبادل الوزراء وجهات النظر حول الوضع الإقليمي، بما في ذلك الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ واتفقوا على "التعاون الوثيق".
بدورها، أعلنت الوزيرة اليابانية عن عقد اجتماع لوزراء خارجية المجموعة من 7 إلى 8 تشرين الثاني المقبل في طوكيو
-- (بترا)
م د/ن ح/رق
19/09/2023 18:45:31
MENAFN19092023000117011021ID1107101215
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