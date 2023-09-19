بايدن وغوتيريس يؤكدان أهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

نيويورك 19 أيلول (بترا)- بدأت، اليوم الثلاثاء، في نيويورك، أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يلقي خلالها رؤساء الدول والحكومات والوفد خطابات حول القضايا الدولية والتحديات التي يواجهها العالم.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في افتتاح أعمال الدورة، أهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مبينا أن الولايات المتحدة تعمل "بلا كلل من أجل إيجاد حل عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين لدولتين لشعبين".

كما أكد أنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين "بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع"، مشيرا إلى أنه "مستعد للعمل مع الصين" لمكافحة أزمة المناخ بشكل خاص.

بدوره، أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في كلمته "أن حل الدولتين، هو السبيل الوحيد للسلام الدائم والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين"، مطالبا بوقف العنف والأعمال الأحادية التي تزداد وتقوض احتمالات الحل.

وعلى هامش أعمال الدورة، عقد وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعا، الليلة الماضية، استضافته وزيرة خارجية اليابان، كاميكاوا يوكو الموجودة في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الوزراء في الاجتماع الذي حضره أيضا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، الوضع في أوكرانيا، ردودهم على قضايا الأمن الغذائي والطاقة.

وحسب بيان من البعثة اليابانية، تبادل الوزراء وجهات النظر حول الوضع الإقليمي، بما في ذلك الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ واتفقوا على "التعاون الوثيق".

بدورها، أعلنت الوزيرة اليابانية عن عقد اجتماع لوزراء خارجية المجموعة من 7 إلى 8 تشرين الثاني المقبل في طوكيو

-- (بترا)

م د/ن ح/رق

19/09/2023 18:45:31

