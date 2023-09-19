افتتاح مؤتمر تأسيس آلية التبادل لاتحاد الجامعات الصينية العربية بعمان( اعادة موسعة )

عمان 19 أيلول (بترا)- افتتح أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ورئيس الرابطة الصينية للتعليم العالي الدكتور دو يو بو في عمان اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر تأسيس آلية التبادل لاتحاد الجامعات الصينية العربية والمنتدى الصيني العربي للتعليم العالي، بمشاركة أكاديميين عرب وصينين.

ويهدف المؤتمر والمنتدى، الذي نظمته الجمعية الصينية للتعليم العالي واتحاد الجامعات العربية وبدعم من الأمانة الصينية لآلية التبادل لاتحاد الجامعات الصينية والعربية إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العربية والصينية.

كما يهدف المؤتمر والمنتدى، الذي حضر فعالياته السفير الصيني بعمان تشن تشوان دونغ، وممثل جامعة الدول العربية نيللي محمد عبد اللطيف إلى زيادة التعاون بين الجامعات العربية والصينية في مجالات المنح الدراسية والتبادل الأكاديمي وتنظيم المؤتمرات العلمية والتعاون في مجال تدريس اللغة الصينية والبحث العلمي وفي مجال الهندسة والتكنولوجيا والطاقة والبيئة.

وقال الدكتور عمرو سلامة خلال افتتاح المؤتمر ان العلاقات الصينية العربية تطورت بشكل متسارع خلال القرن الحادي والعشرين، فشهدت علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في كل المجالات تطورا كبيرا في مختلف المجالات لا سيما العلمية والاكاديمية منها .

وأضاف الدكتور سلامة أن هذا التطور في العلاقات العربية الصينية جاءت بمرور الوقت لتصبح شراكة إستراتيجية تعتمد على التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي وكذلك التنسيق والتعاون الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية الرئيسية.

وأشار الى ان هناك العديد من المبادرات والاتفاقيات والمشاريع التي تمت مناقشتها وتنفيذها بين الجامعات الصينية والعربية أبرزها إنشاء معاهد كونفوشيوس في الدول العربية حيث أنشأت الصين العديد من معاهد كونفوشيوس في الدول العربية، وتعمل هذه المعاهد على تعزيز اللغة والثقافة الصينية من خلال البرامج المختلفة والتعاون مع الجامعات المحلية.

كما تم التعاون البحثي بين الجامعات الصينية والعربية في تعاون بحثي في مجالات مختلفة، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية, وتم إنشاء مشاريع بحثية مشتركة وعمليات تبادل أكاديمي لتسهيل تبادل المعرفة والابتكار.

وأوضح انه تم التوقيع على انشاء المركز العربي الصيني للحوكمة ما بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة فودان والذي سيفتتح هناك الشهر المقبل أثناء منتدى جامعة فودان العالمي وسيكون هناك مكتب اتصال قريباً في مقر اتحاد الجامعات العربية لهذا المركز.

وقال امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي إن تدويل التعليم أمرٌ حتمي في الاصلاح التعليمي، وهدفه تدريب جيل الشباب، ليكون لديه القدرة على حل مشاكل التنمية المستدامة، فالتعاون الدولي مع المؤسسات الصينية يحقق الهدف، ويشكل أهمية كبرى في مجال البحث العلمي، فهي تتجة إلى صداره الابحاث العلمية، لذا حان الوقت للدخول في شراكات حقيقية معها. والطريق أمامنا طويل للوصول إلى الاستفادة الكاملة من امكاناتها.

واضاف الدبعي إن هذا التواصل الدولي المستمر، والذي يدفع إلى تعزيز نوعية التعليم العالي، من خلال تبديد الصور النمطية والتحيزات، تضمن نتاجاته لنا أن نعيش في عالم متزايد الترابط والاعتماد المتبادل، في ظل حاجة التعليم العالي لتوفير الخبرات الدولية للحفاظ على مصداقيته وتعزيزها.

وتابع " مما لا شك فيه، أن مثل هذه الشراكات ستتضمن في بعض الأحيان صعوبات، فبناء شبكة التعاون، تدفع بالمشاركين إجراء البحوث العلمية المشتركة، التي تتبنى إقامة بنى تحتية تكون قادرة على الصمود، مُشجعة للابتكار".

بدوره أكد رئيس الرابطة الصينية للتعليم العالي الدكتور دو يو بو أهمية تعزيز شراكات قوية بين الجامعات الصينية والعربية ، يمكننا تبادل أفضل الممارسات والتعاون في مشاريع البحث والتعلم من تجارب بعضنا البعض للتغلب على التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي العربية .

من جانبهم اكد ممثلون عن الجامعات الصينية انه يمكن للتعاون بين الجامعات العربية والصينية أن يسهم في تعزيز التعليم في الوطن العربي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، حيث يمتلك النظام التعليمي الصيني خبرة غنية في مجالات متنوعة مثل الهندسة، والطب، والتكنولوجيا. يمكن للجامعات العربية الاستفادة من هذه الخبرات من خلال توقيع اتفاقيات تعاون، وتبادل الطلاب والأساتذة، والتعاون في الأبحاث العلمية.

وأوضحوا انه يمكن للجامعات العربية الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وتشجيع الشباب العربي على تطوير مشاريعهم الخاصة، وتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات حقيقية مشيرين الى ان الصين شهدت نمواً هائلاً في قطاع الابتكار وتأسيس الشركات الناشئة.

--(بترا)

س ص / ع ط

19/09/2023 18:45:29