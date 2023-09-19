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الملك: نحن الأردنيون جادون في القيام بواجبنا تجاه المحتاجين، ونبذل كل ما في وسعنا لتأمين حياة كريمة للاجئين

9/19/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


19/09/2023 18:25:42

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