بحث التعاون بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية وجمعية الإغاثة الإسلامية

بحث التعاون بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية وجمعية الإغاثة الإسلامية
التاريخ
9/19/2023 2:32:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- بحث مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، جمال طراد الفايز، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال المدير العام لجمعية الإغاثة الاسلامية عبر العالم/ مكتب الأردن عثمان أبو دية، الخطط المستقبلية للتعاون المشترك، وأبرز الإنجازات المنبثقة عن مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الجانبين أخيرا.
وناقش الجانبان، إمكانية زيادة حجم التعاون المشترك بينهما، ضمن برامج المساعدات والصحة والتعليم، وفي المجالات التنموية الأخرى في جميع مناطق البادية.
وقال الفايز، إن اللقاء بحث أيضا إمكانية تأهيل آبار تجميع المياه القديمة وعمل مشاريع للحصاد المائي، وتزويد قاطني بيوت الشعر بأنظمة طاقة شمسية، ودعم إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل تساعد قاطني بيوت الشعر، وتوفر لهم العيش الكريم.
وأضاف أنه جرى مناقشة التوسع في حجم المساعدات وتأمين قاطني بيوت الشعر بمساعدات خلال فصل الشتاء، نظرا لظروف الطقس القاسية في مناطق تجمعهم الشتوي، وإمكانية زيادة عدد الطرود لتغطية أكبر قدر ممكن من المستحقين، إضافة إلى زيادة عدد الطلاب المستفيدين من البرامج التعليمية وشمول مناطق جديدة بحيث يتم عقد البرامج التعليمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، وخاصة البرامج المتعلقة باللغتين العربية والانجليزية والرياضيات.
وبحسب الفايز جرى خلال اللقاء التركيز على طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها لإطلاق مشروع تعليم أبناء البدو الرُحل ضمن محافظة المفرق، وإمكانية التوسع في المشروع ليشمل باقي مناطق البادية الأردنية.
وبين مدير الصندوق، أن المشروع الذي يأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، يستهدف طلبة الصفوف الثلاثة الأولى سواء كانوا ملتحقين بالمدارس أو لم يلتحقوا، وذلك من خلال توفير مدرسة متنقلة ضمن منطقة تجمع البدو، بحيث تضم معلمين للغتين العربية والإنجليزية والرياضيات ومرشدا تربويا، كما توفر المدرسة للطلبة كامل القرطاسية، وتنفذ أنشطة لا منهجية ودعما نفسيا واجتماعيا.
بدوره، أكد أبو دية، استعداد الجمعية للتعاون مع الصندوق في جميع البرامج والمشاريع التي ينفذها، ودعم الأنشطة التي يقيمها في مختلف مناطق البادية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين، خاصة إقامة المشاريع التنموية والتعليمية والصحية.
واتفق الجانبان على عقد لقاءات دورية، لتحديد أولويات العمل، ووضع خطط تنفيذ المشاريع المتفق عليها، ليصار إلى تنفيذها ضمن برنامج زمني محدد.
--(بترا)
ف م/رق
19/09/2023 17:59:00
MENAFN19092023000117011021ID1107101203
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.