بحث التعاون بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية وجمعية الإغاثة الإسلامية

عمان 19 أيلول (بترا)- بحث مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، جمال طراد الفايز، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال المدير العام لجمعية الإغاثة الاسلامية عبر العالم/ مكتب الأردن عثمان أبو دية، الخطط المستقبلية للتعاون المشترك، وأبرز الإنجازات المنبثقة عن مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الجانبين أخيرا.

وناقش الجانبان، إمكانية زيادة حجم التعاون المشترك بينهما، ضمن برامج المساعدات والصحة والتعليم، وفي المجالات التنموية الأخرى في جميع مناطق البادية.

وقال الفايز، إن اللقاء بحث أيضا إمكانية تأهيل آبار تجميع المياه القديمة وعمل مشاريع للحصاد المائي، وتزويد قاطني بيوت الشعر بأنظمة طاقة شمسية، ودعم إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل تساعد قاطني بيوت الشعر، وتوفر لهم العيش الكريم.

وأضاف أنه جرى مناقشة التوسع في حجم المساعدات وتأمين قاطني بيوت الشعر بمساعدات خلال فصل الشتاء، نظرا لظروف الطقس القاسية في مناطق تجمعهم الشتوي، وإمكانية زيادة عدد الطرود لتغطية أكبر قدر ممكن من المستحقين، إضافة إلى زيادة عدد الطلاب المستفيدين من البرامج التعليمية وشمول مناطق جديدة بحيث يتم عقد البرامج التعليمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، وخاصة البرامج المتعلقة باللغتين العربية والانجليزية والرياضيات.

وبحسب الفايز جرى خلال اللقاء التركيز على طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها لإطلاق مشروع تعليم أبناء البدو الرُحل ضمن محافظة المفرق، وإمكانية التوسع في المشروع ليشمل باقي مناطق البادية الأردنية.

وبين مدير الصندوق، أن المشروع الذي يأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، يستهدف طلبة الصفوف الثلاثة الأولى سواء كانوا ملتحقين بالمدارس أو لم يلتحقوا، وذلك من خلال توفير مدرسة متنقلة ضمن منطقة تجمع البدو، بحيث تضم معلمين للغتين العربية والإنجليزية والرياضيات ومرشدا تربويا، كما توفر المدرسة للطلبة كامل القرطاسية، وتنفذ أنشطة لا منهجية ودعما نفسيا واجتماعيا.

بدوره، أكد أبو دية، استعداد الجمعية للتعاون مع الصندوق في جميع البرامج والمشاريع التي ينفذها، ودعم الأنشطة التي يقيمها في مختلف مناطق البادية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين، خاصة إقامة المشاريع التنموية والتعليمية والصحية.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات دورية، لتحديد أولويات العمل، ووضع خطط تنفيذ المشاريع المتفق عليها، ليصار إلى تنفيذها ضمن برنامج زمني محدد.

--(بترا)

ف م/رق

19/09/2023 17:59:00