مستشفى المقاصد يحتفل بيوم التغيير

عمان 19 أيلول(بترا)- شارك مستشفى المقاصد الخيرية، في يوم التغيير الذي ينظمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحت شعار "صوت المريض أساس الرعاية"، لترسيخ ثقافة سلامة ومأمونية المريض، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي تطلقه منظمة الصحة العالمية.

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر، خلال افتتاحه فعاليات الاحتفال، أهمية سلامة ومأمونية المرضى والمراجعين، مشيرا إلى أن يوم التغيير يجعل من متلقي الخدمة شريكا في تحسين جودة الخدمة التي يتلقاها ومشاركا في صناعة القرار.

وشدد على ضرورة سماع صوت المريض ومشاركته الفعالة في الخطط والرعاية الصحية المقدمة له، داعيا إلى مشاركة المريض والجلوس معه وشرح الإجراءات التداخلية والعلاجية والتشخيصية له، لتعزيز ثقته وتسهيل وتيسير الرعاية التي يتلقاها.

وثمن بني نصر الجهات الداعمة للمستشفى ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية وفريق عمل المستشفى، على جهودها المتميزة، داعيا إلى مواصلة تقديم الخدمة للمرضى بأعلى درجات الجودة وترسيخ ثقافة العمل الإيجابية بروح الفريق الواحد.

--(بترا)

وهـ/ف م/رق

19/09/2023 17:48:30