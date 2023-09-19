مستشفى المقاصد يحتفل بيوم التغيير
التاريخ
9/19/2023 2:32:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول(بترا)- شارك مستشفى المقاصد الخيرية، في يوم التغيير الذي ينظمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحت شعار "صوت المريض أساس الرعاية"، لترسيخ ثقافة سلامة ومأمونية المريض، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي تطلقه منظمة الصحة العالمية.
وأكد مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر، خلال افتتاحه فعاليات الاحتفال، أهمية سلامة ومأمونية المرضى والمراجعين، مشيرا إلى أن يوم التغيير يجعل من متلقي الخدمة شريكا في تحسين جودة الخدمة التي يتلقاها ومشاركا في صناعة القرار.
وشدد على ضرورة سماع صوت المريض ومشاركته الفعالة في الخطط والرعاية الصحية المقدمة له، داعيا إلى مشاركة المريض والجلوس معه وشرح الإجراءات التداخلية والعلاجية والتشخيصية له، لتعزيز ثقته وتسهيل وتيسير الرعاية التي يتلقاها.
وثمن بني نصر الجهات الداعمة للمستشفى ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية وفريق عمل المستشفى، على جهودها المتميزة، داعيا إلى مواصلة تقديم الخدمة للمرضى بأعلى درجات الجودة وترسيخ ثقافة العمل الإيجابية بروح الفريق الواحد.
--(بترا)
وهـ/ف م/رق
19/09/2023 17:48:30
MENAFN19092023000117011021ID1107101202
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