Tuesday, 19 September 2023 11:54 GMT

مستشفى المقاصد يحتفل بيوم التغيير

9/19/2023 2:32:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 أيلول(بترا)- شارك مستشفى المقاصد الخيرية، في يوم التغيير الذي ينظمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحت شعار "صوت المريض أساس الرعاية"، لترسيخ ثقافة سلامة ومأمونية المريض، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي تطلقه منظمة الصحة العالمية.
وأكد مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر، خلال افتتاحه فعاليات الاحتفال، أهمية سلامة ومأمونية المرضى والمراجعين، مشيرا إلى أن يوم التغيير يجعل من متلقي الخدمة شريكا في تحسين جودة الخدمة التي يتلقاها ومشاركا في صناعة القرار.
وشدد على ضرورة سماع صوت المريض ومشاركته الفعالة في الخطط والرعاية الصحية المقدمة له، داعيا إلى مشاركة المريض والجلوس معه وشرح الإجراءات التداخلية والعلاجية والتشخيصية له، لتعزيز ثقته وتسهيل وتيسير الرعاية التي يتلقاها.
وثمن بني نصر الجهات الداعمة للمستشفى ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية وفريق عمل المستشفى، على جهودها المتميزة، داعيا إلى مواصلة تقديم الخدمة للمرضى بأعلى درجات الجودة وترسيخ ثقافة العمل الإيجابية بروح الفريق الواحد.
--(بترا)
وهـ/ف م/رق
19/09/2023 17:48:30

MENAFN19092023000117011021ID1107101202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث