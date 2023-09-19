الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
التاريخ
9/19/2023 2:32:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية بالأسبوع الثاني من أيلول الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من ذات الشهر.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من أيلول الحالي سعرا بلغ 901.6 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 875.6 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة.
كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 959.1 دولار للطن، مقابل 928.8 دولار للطن المسجل في آب الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 3.3 بالمئة.
وارتفع سعر السولار من 870.5 إلى 901.9 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3.6 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 928.7 إلى 962.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3.6 بالمئة.
وارتفع سعر زيت الوقود من 519.9 إلى 536 دولارا للطن بنسبة ارتفاع 3.1 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في أيلول الحالي الى 557.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في آب الماضي، والذي بلغ 462.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 20.5 بالمئة.
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من أيلول الحالي ليصبح 93.3 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 91.1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 2.5 بالمئة.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
19/09/2023 17:41:48
MENAFN19092023000117011021ID1107101201
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