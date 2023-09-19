الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان 19 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية بالأسبوع الثاني من أيلول الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من ذات الشهر.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من أيلول الحالي سعرا بلغ 901.6 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 875.6 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة.

كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 959.1 دولار للطن، مقابل 928.8 دولار للطن المسجل في آب الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 3.3 بالمئة.

وارتفع سعر السولار من 870.5 إلى 901.9 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3.6 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 928.7 إلى 962.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3.6 بالمئة.

وارتفع سعر زيت الوقود من 519.9 إلى 536 دولارا للطن بنسبة ارتفاع 3.1 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في أيلول الحالي الى 557.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في آب الماضي، والذي بلغ 462.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 20.5 بالمئة.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من أيلول الحالي ليصبح 93.3 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 91.1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 2.5 بالمئة.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

19/09/2023 17:41:48