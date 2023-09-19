محافظة يفتتح مبنى مديرية تربية وتعليم البادية الشمالية الشرقية

البادية الشمالية الشرقية 19 أيلول(بترا )-هشام القاضي- افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، مبنى مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية.

وقال محافظة خلال الافتتاح الذي حضره محافظ المفرق سلمان النجادا، والنائبان الدكتور حابس الشبيب وهادية السرحان، ورئيس مجلس محافظة المفرق صالح الخشمان، ومدراء التربية والتعليم في المحافظة، إن المبنى الجديد جاء ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق، لافتا إلى أن التعاون بين الوزارة ومجالس المحافظات سيتوسع لبناء مديريات ومدارس جديدة، ما يشكل طريقة مناسبة لاستغلال الموارد المالية في تلبية الاحتياجات التعليمية في الميدان.

وخلال افتتاحه مدرسة مهنية في منطقة أم القطين، أكد محافظة أن الوزارة تولي التعليم المهني أهمية كبيرة ، لافتا إلى أن الوزارة بدأت هذا العام بتطبيق نظام التعليم المهني في ستة تخصصات، وسيتم فتح أربعة تخصصات أخرى.

وبين محافظة خلال تفقده الواقع التعليمي في مدارس بمنطقتي الخالدية ومغير السرحان، أن هنالك بعض التحديات من حيث الالتزام بالدوام الرسمي والتجهيزات المدرسية والأبنية والتي سنعمل على حلها .

من جهته، طالب النائب الدكتور حابس الشبيب، بضرورة فتح قاعات لامتحان الثانوية العامة في كافة أقضية البادية الشمالية الشرقية والغربية، لاسيما في المناطق النائية كالصفاوي والرويشد .

بدوره، قال الخشمان، أن المبنى نفذ من ضمن موازنة مجلس المحافظة وبتكلفة مالية تجاوزت مليون دينار، لافتا إلى أن مجلس المحافظة وضع قطاع التربية والتعليم على رأس أولوياته.

من جهتها، استعرضت مديرة التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية الدكتورة فصل العيسى، مزايا المبنى الجديد، لافتة إلى ضرورة استحداث مدرسة مهنية للإناث لتمكينهم من الانخراط في التعليم المهني .

--(بترا)

ه ق/ ف م

19/09/2023 17:40:25