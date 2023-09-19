محافظة يفتتح مبنى مديرية تربية وتعليم البادية الشمالية الشرقية
التاريخ
9/19/2023 2:31:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
البادية الشمالية الشرقية 19 أيلول(بترا )-هشام القاضي- افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، مبنى مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية.
وقال محافظة خلال الافتتاح الذي حضره محافظ المفرق سلمان النجادا، والنائبان الدكتور حابس الشبيب وهادية السرحان، ورئيس مجلس محافظة المفرق صالح الخشمان، ومدراء التربية والتعليم في المحافظة، إن المبنى الجديد جاء ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق، لافتا إلى أن التعاون بين الوزارة ومجالس المحافظات سيتوسع لبناء مديريات ومدارس جديدة، ما يشكل طريقة مناسبة لاستغلال الموارد المالية في تلبية الاحتياجات التعليمية في الميدان.
وخلال افتتاحه مدرسة مهنية في منطقة أم القطين، أكد محافظة أن الوزارة تولي التعليم المهني أهمية كبيرة ، لافتا إلى أن الوزارة بدأت هذا العام بتطبيق نظام التعليم المهني في ستة تخصصات، وسيتم فتح أربعة تخصصات أخرى.
وبين محافظة خلال تفقده الواقع التعليمي في مدارس بمنطقتي الخالدية ومغير السرحان، أن هنالك بعض التحديات من حيث الالتزام بالدوام الرسمي والتجهيزات المدرسية والأبنية والتي سنعمل على حلها .
من جهته، طالب النائب الدكتور حابس الشبيب، بضرورة فتح قاعات لامتحان الثانوية العامة في كافة أقضية البادية الشمالية الشرقية والغربية، لاسيما في المناطق النائية كالصفاوي والرويشد .
بدوره، قال الخشمان، أن المبنى نفذ من ضمن موازنة مجلس المحافظة وبتكلفة مالية تجاوزت مليون دينار، لافتا إلى أن مجلس المحافظة وضع قطاع التربية والتعليم على رأس أولوياته.
من جهتها، استعرضت مديرة التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية الدكتورة فصل العيسى، مزايا المبنى الجديد، لافتة إلى ضرورة استحداث مدرسة مهنية للإناث لتمكينهم من الانخراط في التعليم المهني .
--(بترا)
ه ق/ ف م
19/09/2023 17:40:25
MENAFN19092023000117011021ID1107101200
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