بحث التعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي وجامعة البلقاء التطبيقية
التاريخ
9/19/2023 2:31:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
السلط 19 أيلول (بترا)- بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، مع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، سبل التعاون المشترك، والإطلاع على خطط الجامعة المستقبلية في مجال التخصصات التقنية والفنية.
وأكد الهناندة أن الوزارة معنية بتوفير أوجه الدعم والخدمات كافة، لتذليل العقبات أمام القطاع التعليمي للاستفادة من الطاقات الأكاديمية في الجامعات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج في الجامعات ومنها التدريب لأجل التوظيف الذي يعمل على تدريب الخريج على المهارات الرقمية ويوفر التوظيف بعد التدريب.
وأشار إلى أهمية إعطاء الجامعات دور في إدارة وتنفيذ تلك البرامج التدريبية لما تتمتع به كفاءات أكاديمية، لافتا إلى أهمية وجود مراكز للتطوير داخل الجامعات لعمل مشاريع ريادية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وشدد الهنانده على أهمية التركيز على التخصصات الهندسية الإلكترونية والصناعية والرياضيات وعلم البيانات والفيزياء والذكاء الاصطناعي، والتركيز على قطاع المهارات الرقمية الذي يوفر فرصا تشغيلية كبيرة.
بدوره، عرض العجلوني لمحة عن تخصصات تقنية تنفرد الجامعة بتدريسها، مشيرا إلى دور كلية الذكاء الاصطناعي التي تعد أول كلية في الأردن والمنطقة تواكب احتياجات مهن المستقبل وتوائم التطورات التكنولوجية المتسارعة في جميع القطاعات بسوق العمل، وتعتمد اعتماداً كبيراً على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
واطلع الهناندة خلال جولة في كلية الذكاء الاصطناعي على أهم المشاريع الطلابية الريادية والابتكارية التي فازت في العديد من المسابقات العالمية، واستمع إلى شرح عن تلك المشاريع من الطلبة.
--(بترا)
أع/م ف/رق
19/09/2023 17:30:28
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