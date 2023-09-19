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بحث التعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي وجامعة البلقاء التطبيقية

9/19/2023 2:31:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 19 أيلول (بترا)- بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، مع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، سبل التعاون المشترك، والإطلاع على خطط الجامعة المستقبلية في مجال التخصصات التقنية والفنية.
وأكد الهناندة أن الوزارة معنية بتوفير أوجه الدعم والخدمات كافة، لتذليل العقبات أمام القطاع التعليمي للاستفادة من الطاقات الأكاديمية في الجامعات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج في الجامعات ومنها التدريب لأجل التوظيف الذي يعمل على تدريب الخريج على المهارات الرقمية ويوفر التوظيف بعد التدريب.
وأشار إلى أهمية إعطاء الجامعات دور في إدارة وتنفيذ تلك البرامج التدريبية لما تتمتع به كفاءات أكاديمية، لافتا إلى أهمية وجود مراكز للتطوير داخل الجامعات لعمل مشاريع ريادية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وشدد الهنانده على أهمية التركيز على التخصصات الهندسية الإلكترونية والصناعية والرياضيات وعلم البيانات والفيزياء والذكاء الاصطناعي، والتركيز على قطاع المهارات الرقمية الذي يوفر فرصا تشغيلية كبيرة.
بدوره، عرض العجلوني لمحة عن تخصصات تقنية تنفرد الجامعة بتدريسها، مشيرا إلى دور كلية الذكاء الاصطناعي التي تعد أول كلية في الأردن والمنطقة تواكب احتياجات مهن المستقبل وتوائم التطورات التكنولوجية المتسارعة في جميع القطاعات بسوق العمل، وتعتمد اعتماداً كبيراً على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
واطلع الهناندة خلال جولة في كلية الذكاء الاصطناعي على أهم المشاريع الطلابية الريادية والابتكارية التي فازت في العديد من المسابقات العالمية، واستمع إلى شرح عن تلك المشاريع من الطلبة.
--(بترا)
أع/م ف/رق
19/09/2023 17:30:28

MENAFN19092023000117011021ID1107101199

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