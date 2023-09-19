القيسي يؤكد أهمية العلاقات الأردنية الفرنسية في المجال السياحي

عمان 19 أيلول (بترا)- أكد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، أهمية العلاقات الأردنية الفرنسية في شتى المجالات، خصوصا في مجال السياحة والآثار.

وأشار القيسي خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الأردنية في مجلس الشيوخ الفرنسي سيريل بيليفيا، بحضور السفير الفرنسي لدى المملكة أليكس لو كوور غرانميزون، ورئيس لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد، إلى الأهمية التي اكتسبتها العلاقات مع الجمهورية الفرنسية ، والتي تعززت بزيارات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى باريس ولقاءاته المتكررة مع الرئيس الفرنسي.

واستعرض القيسي ، حملات التسويق والترويج التي تنهض بها هيئة تنشيط السياحة في السوق الأوروبي والفرنسي، مؤكدا استمرار الحملات واستهدافها للجمهور الفرنسي وللسياح الذين يزورون فرنسا بوصفها من أكبر الوجهات السياحية في العالم.

ونوّه بالجهود التي تبذلها فرنسا في أعمال التنقيب وتأهيل المواقع الأثرية في المملكة، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي أخيرا إلى جرش، أسهمت في تعزيز جهود التسويق للمعالم السياحية والأثرية في المملكة.

وقدم القيسي ، شرحا عن خطط الوزارة في تأهيل الموقع الأثري في جرش، متطلعا لتعاون أردني فرنسي لتنفيذ هذا المشروع العالمي الإنساني.

ودعا القيسي، الوفد لزيارة الجناح الاردني في المعرض الدولي "توب ريزا - فرنسا" والذي سيكون فيه الأردن ضيف الشرف في دورته لهذا العام، وسيعرض فيه التاريخ الأردني من خلال تصاميم لأشهر التماثيل والتحف الأردنية كتماثيل عين غزال وتايكي والكثير غيرها.

واستعرض خطة الوزارة للقيام بحملات ترويج في فصل الشتاء للسياح الفرنسيين والأوروبيين، حول مواقع الحج المسيحي المعتمدة من الفاتيكان كالمغطس ومكاور وكنيسة سيدة الجبل ومار الياس وجبل نيبو.

من جهته أكد بيليفيا، أنه سيسعى إلى نقل هذه التجربة إلى زملائهم في مجلس الشيوخ والنواب والحكومة الفرنسية، سيما وان فرنسا ترى في الأردن حليفا وصديقا مقربا.

بدوره، أشار أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين إلى الدعم الذي قدمته الملحقية الثقافية الفرنسية ومشاركتها في تخريج الأدلاء السياحيين الفرنسيين، والتي كان لها الأثر الايجابي، ليس فقط في تخريح أدلاء متفوقين بل بتعميم التجربة على بقية اللغات الأوروبية.

وقدم مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، شرحا عن خطط الهيئة التسويقية في فرنسا، مشيرا إلى ان حركة السياح الفرنسيين للمملكة في ازدياد وقد وصلت هذا العام إلى نحو 63 ألف سائح.

-- (بترا)

ح خ/ف م/ف ق

19/09/2023 17:23:37