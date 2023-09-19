تحذير أممي من تدهور الأوضاع الصحية في السودان

تحذير أممي من تدهور الأوضاع الصحية في السودان
التاريخ
9/19/2023 2:31:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا) - حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من تدهور الوضع الصحي الناجم عن الأزمة القائمة في السودان.
ووفقاً للموقع الرسمي للمفوضية، أفادت فرق المفوضية العاملة في ولاية النيل الأبيض بالسودان، بأنه توفي أكثر من 1200 طفل لاجئ دون سن الخامسة في تسعة مخيمات في الفترة ما بين 15 أيار و14 أيلول بسبب مزيج مميت يشتمل على الاشتباه بتفشي مرض الحصبة وارتفاع معدل سوء التغذية.
كما تم الإبلاغ عن أكثر من 3100 حالة مشتبه بها في الفترة نفسها، وعن أكثر من 500 حالة مشتبه بها بالكوليرا في أجزاء أخرى من البلاد، إلى جانب تفشي حمى الضنك والملاريا، وذلك في وقت تتزايد فيه مخاطر الأوبئة والتحديات التي تواجه مكافحتها.
وتتعرض المرافق الصحية لضغوط هائلة بسبب نقص الموظفين والأدوية المنقذة للحياة والمعدات الحيوية.
كما أن الهجمات المتكررة التي تتعرض لها المرافق الصحية منذ بداية النزاع، والموظفون والمرضى ووسائل نقل الإمدادات الطبية، تعيق أيضاً عملية تقديم الخدمات الصحية.
وأدى الوضع إلى حالة من الركود في مجال الرعاية الصحية في البلاد على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها العيادات المحلية ووكالات الإغاثة لمواصلة تقديم الخدمات الصحية التي تشتد الحاجة إليها.
--(بترا)
أ ن/ف ق
19/09/2023 17:18:20
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