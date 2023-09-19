تحذير أممي من تدهور الأوضاع الصحية في السودان

عمان 19 أيلول (بترا) - حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من تدهور الوضع الصحي الناجم عن الأزمة القائمة في السودان.

ووفقاً للموقع الرسمي للمفوضية، أفادت فرق المفوضية العاملة في ولاية النيل الأبيض بالسودان، بأنه توفي أكثر من 1200 طفل لاجئ دون سن الخامسة في تسعة مخيمات في الفترة ما بين 15 أيار و14 أيلول بسبب مزيج مميت يشتمل على الاشتباه بتفشي مرض الحصبة وارتفاع معدل سوء التغذية.

كما تم الإبلاغ عن أكثر من 3100 حالة مشتبه بها في الفترة نفسها، وعن أكثر من 500 حالة مشتبه بها بالكوليرا في أجزاء أخرى من البلاد، إلى جانب تفشي حمى الضنك والملاريا، وذلك في وقت تتزايد فيه مخاطر الأوبئة والتحديات التي تواجه مكافحتها.

وتتعرض المرافق الصحية لضغوط هائلة بسبب نقص الموظفين والأدوية المنقذة للحياة والمعدات الحيوية.

كما أن الهجمات المتكررة التي تتعرض لها المرافق الصحية منذ بداية النزاع، والموظفون والمرضى ووسائل نقل الإمدادات الطبية، تعيق أيضاً عملية تقديم الخدمات الصحية.

وأدى الوضع إلى حالة من الركود في مجال الرعاية الصحية في البلاد على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها العيادات المحلية ووكالات الإغاثة لمواصلة تقديم الخدمات الصحية التي تشتد الحاجة إليها.

--(بترا)

أ ن/ف ق

19/09/2023 17:18:20

