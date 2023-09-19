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وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس جمعية النقل السياحي

9/19/2023 2:31:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 أيلول (بترا)- بحث وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، أعضاء جمعية النقل السياحي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، التحديات التي تواجه قطاع النقل السياحي.
وقال القيسي، إن السبيل الوحيد للنهوض بالقطاع السياحي الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الأردني، التواصل الدائم وتبادل المعلومات مع مكونات القطاع تحت مظلة الوزارة التي تعد الجامع بين كل هذه القطاعات.
وأكد تعاون الوزارة مع جمعية النقل السياحي بالمواضيع المتعلقة بالتدريب وإعادة التأهيل، ودعم الجمعية في أية تحديات تواجهها، سيما وأن النقل السياحي أحد أهم مكونات القطاع السياحي.
من جهته، قدم رئيس الجمعية خالد أبو حسان، الشكر لوزارة السياحة على تجاوبها السريع في موضوع الإعفاءات الجمركية والضريبية، والتواصل الدائم والتجاوب المستمر لمكونات القطاع السياحي من القطاع الخاص.
وبين أنه ومنذ صدور قرار الإعفاءات تم إضافة 200 حافلة جديدة، وبانتظار استلام 100 حافلة أخرى لدعم أسطول النقل السياحي وتجهيزه بأحدث الحافلات.
--(بترا)
ح خ/م ف/ف ق
19/09/2023 17:13:45

MENAFN19092023000117011021ID1107101196

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