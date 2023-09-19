وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس جمعية النقل السياحي

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس جمعية النقل السياحي
التاريخ
9/19/2023 2:31:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- بحث وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، أعضاء جمعية النقل السياحي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، التحديات التي تواجه قطاع النقل السياحي.
وقال القيسي، إن السبيل الوحيد للنهوض بالقطاع السياحي الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الأردني، التواصل الدائم وتبادل المعلومات مع مكونات القطاع تحت مظلة الوزارة التي تعد الجامع بين كل هذه القطاعات.
وأكد تعاون الوزارة مع جمعية النقل السياحي بالمواضيع المتعلقة بالتدريب وإعادة التأهيل، ودعم الجمعية في أية تحديات تواجهها، سيما وأن النقل السياحي أحد أهم مكونات القطاع السياحي.
من جهته، قدم رئيس الجمعية خالد أبو حسان، الشكر لوزارة السياحة على تجاوبها السريع في موضوع الإعفاءات الجمركية والضريبية، والتواصل الدائم والتجاوب المستمر لمكونات القطاع السياحي من القطاع الخاص.
وبين أنه ومنذ صدور قرار الإعفاءات تم إضافة 200 حافلة جديدة، وبانتظار استلام 100 حافلة أخرى لدعم أسطول النقل السياحي وتجهيزه بأحدث الحافلات.
--(بترا)
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19/09/2023 17:13:45
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