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إصدار جدول مباريات الدور النهائي لدوري الناشئين

9/19/2023 2:31:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 أيلول (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لبطولة دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة، لموسم 2023/2024، الذي ينطلق الخميس المقبل.
وتشارك فرق: الوحدات، والفيصلي، والجزيرة، وفرسان الأردن، والرمثا، والحسين، في الدور الثاني من البطولة، بعد حصولها على المراكز الستة الأولى في الدور لأول.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ف ق
19/09/2023 17:09:02

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