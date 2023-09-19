إصدار جدول مباريات الدور النهائي لدوري الناشئين

إصدار جدول مباريات الدور النهائي لدوري الناشئين
التاريخ
9/19/2023 2:31:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لبطولة دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة، لموسم 2023/2024، الذي ينطلق الخميس المقبل.
وتشارك فرق: الوحدات، والفيصلي، والجزيرة، وفرسان الأردن، والرمثا، والحسين، في الدور الثاني من البطولة، بعد حصولها على المراكز الستة الأولى في الدور لأول.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ف ق
19/09/2023 17:09:02
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