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رئيس هيئة الأركان يستقبل وزيرة الدولة لشؤون الدفاع الإسبانية

9/19/2023 2:31:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 أيلول (بترا)-استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الثلاثاء، وزيرة الدولة لشؤون الدفاع الإسبانية ماريا أمبارو والوفد المرافق.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
واستمع الحنيطي والوفد إلى عدد من الإيجازات العسكرية حول الخطط المستقبلية التي تهدف إلى زيادة التعاون العسكري المشترك بما يخص الاتفاقيات والتمارين والدورات، لتطوير القدرات القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية بين الجيشين الصديقين.
كما دوّنت وزيرة الدولة لشؤون الدفاع الإسبانية كلمة في سجل الزوار.
--(بترا)
ل م/ن ح/ف ق
19/09/2023 17:07:39

MENAFN19092023000117011021ID1107101194

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