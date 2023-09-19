رئيس هيئة الأركان يستقبل وزيرة الدولة لشؤون الدفاع الإسبانية

رئيس هيئة الأركان يستقبل وزيرة الدولة لشؤون الدفاع الإسبانية
التاريخ
9/19/2023 2:31:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)-استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الثلاثاء، وزيرة الدولة لشؤون الدفاع الإسبانية ماريا أمبارو والوفد المرافق.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
واستمع الحنيطي والوفد إلى عدد من الإيجازات العسكرية حول الخطط المستقبلية التي تهدف إلى زيادة التعاون العسكري المشترك بما يخص الاتفاقيات والتمارين والدورات، لتطوير القدرات القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية بين الجيشين الصديقين.
كما دوّنت وزيرة الدولة لشؤون الدفاع الإسبانية كلمة في سجل الزوار.
--(بترا)
ل م/ن ح/ف ق
19/09/2023 17:07:39
MENAFN19092023000117011021ID1107101194
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