تطوير العقبة: المفاوضات مع شركة مرسى زايد في مراحلها النهائية

العقبة 19 أيلول (بترا)- أمين المعايطة- قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، إن المفاوضات مع شركة مرسى زايد الإماراتية، وصلت لمرحلتها النهائية، وستبدأ بالعمل في أرض المشروع خلال العام المقبل، بعد اعتماد سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، المخطط الشمولي بإنشاء مارينا للقوارب السياحية وبعض المرافق الترفيهية والشقق الفندقية.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن "تطوير العقبة" وفرت 22 مليون دينار لمعبر الدرة الحدودي الذي يربط العقبة بمدينة حقل السعودية بعد الزيادة الكبيرة في أعداد القادمين والمغادرين، مشيرا إلى أن عدد الزوار الذين عبروا معبر الدرة في النصف الأول من العام بلغ نحو 500 ألف زائر، وأن المعبر سيكون أحدث مركز حدودي في المملكة لقربه من مشروع نيوم.

وأشار إلى أن شركة تطوير العقبة ستعمل على تزويد المنطقة الجنوبية الصناعية في لواء القويرة بالغاز الطبيعي، تماشيا مع التوجه العالمي للمضي بالاقتصاد الأخضر، ومتطلبات البيئة الخضراء.

وقال الصفدي، إن مجموعة أبو ظبي أرسلت عرضين لتشغيل مطار الملك الحسين الدولي وميناء العقبة الجديد، وإن "تطوير العقبة" تدرس حاليا العرضين من خلال المفاوضات بين الطرفين، مبينا أن العمل في المطار والميناء يجري فيهما بشكل طبيعي وفق أعلى المعايير العالمية .

وأشار إلى أن الشركة أعدت مخططا تنظيميا لتوسعة مطار الملك الحسين الدولي لزيادة سعة المطار، وتوسعة مبنى الركاب ومرافق تفتيش الأمتعة ومنطقة تخزين واقية للطائرات، ومجمع أعمال المطار ومرافق المطار الأخرى وحدائقه.

وأضاف أن الشركة بدأت بإعداد التصاميم لإنشاء ممر التكنولوجيا الزراعية والغذائية، ومركز المعارض الدولية، وإيجاد مضمار الترتان الدولية بما سيساهم في إثراء تقويم الفعاليات والوجهات السياحية.

ولفت الصفدي إلى أن منطقة العقبة الشمالية ستشهد إنشاء متحف الطائرات التراثي الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، وسيتيح لزائريه رؤية مجموعات الأردن من الأصول الجوية العسكرية والمدنية التراثية القديمة، وإقامة مستشفى العقبة التعليمي كجزء من مشروع جامعة العقبة الطبية، وإنشاء مركز العقبة للتميز لإيجاد مساحة تدريبية مشتركة لتدريب المهارات وتطويرها، وعمل مشترك للأعمال التجارية للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وتابع، "وفي منطقة العقبة الوسطى المستقبلية، سيتم إنشاء فنادق ومجمعات تجارية متعددة الاستعمالات في وسط المدينة، ومرسى زايد، ومحطة ركاب السفن السياحية، وحديقة ومركز إعلامي واستديوهات للتصوير".

وفي المنطقة الجنوبية لمدينة العقبة، بين الصفدي أن الشركة ستعزز مكانة ميناء الحاويات ليكون مركزا لوجستيا إقليميا وبوابة تجارية، وستدمج شواطئ منطقة العقبة الجنوبية مع المناطق المزدهرة، لتضم مساحات سكنية ومؤسسات تجارية وأماكن إقامة فندقية، لإيجاد مساحة تتداخل فيها السياحة والتجارة والأعمال في مكان واحد.

كما ستقام في المنطقة الجنوبية بحسب الصفدي، حديقة عين العقبة الترفيهية، ومركز التدريب المهني في مجال الضيافة والسياحة، مشيرا إلى أن الشركة تصمم الدراسات التمهيدية لمشروع تزويد الغاز الطبيعي الصناعية والتجارية والمناطق الصناعية الشمالية والجنوبية والمناطق الصناعية في القويرة بالغاز الطبيعي.

--(بترا)

ا م/ن ح/رق

19/09/2023 17:07:11