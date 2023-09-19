افتتاح ميدان الطفلة بيلسان تخليداً لضحايا العيارات النارية

إربد 19 أيلول (بترا) اشرف الغزاوي- افتتحت بلدية الطيبة الجديدة اليوم الثلاثاء، ميدان الطفلة المرحومة بيلسان السنجلاوي وسط بلدة دير السعنة تخليداً لضحايا إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.

وتخلل الافتتاح الذي رعاه متصرف لواء الطيبة أيمن الرومي، وقفة تضامنية ضد ظاهرة إطلاق العيارات النارية بمشاركة رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وممثلين عن المجتمع المحلي.

وأكد الرومي أهمية تكاتف الجهود لنبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، لما تخلفه من آثار سلبية على المجتمع، مثمناً مبادرة البلدية في انشاء ميدان باسم الطفلة بيلسان التي كانت احدى ضحايا تلك الظاهرة قبل سنوات.

بدوره، قال رئيس بلدية الطيبة المحامي لؤي بني عمر، أن فكرة تسمية الميدان باسم الطفلة بيلسان سنجلاوي جاءت لتكون رمزاً و دليلاً لرفض المجتمع القاطع لهذه الظاهرة الدخيلة، داعياً المواطنين إلى التوقيع على وثيقة الشرف التي أطلقتها البلدية لهذا الغرض حفاظا على الأرواح والسلم المجتمعي .

وقال عضو مجلس بلدية الطيبة عن منطقة دير السعنـة محمود هياجنة إن تسمية الميدان باسم احدى ضحايا العيارات النارية يمثل عنواناً للرفض الشعبي عموماً لممارسة إطلاق العيارات النارية، مؤكدا أهمية الإسناد المجتمعي للأجهزة المعنية لمحاربة تلك الظاهرة وتطبيق القانون الرادع بحق المرتكبين لها.

ورفع المشاركون في الوقفة صورا للطفلة المرحومة بيلسان سنجلاوي ويافطات منددة بالظاهرة، مؤكدين التزامهم بالسير بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للتصدي لتلك الظاهرة حفاظا على الأمن و السلم المجتمعي.

-- (بترا)

أ غ / م ف/ف ق

19/09/2023 17:04:59