افتتاح ميدان الطفلة بيلسان تخليداً لضحايا العيارات النارية
التاريخ
9/19/2023 2:31:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 19 أيلول (بترا) اشرف الغزاوي- افتتحت بلدية الطيبة الجديدة اليوم الثلاثاء، ميدان الطفلة المرحومة بيلسان السنجلاوي وسط بلدة دير السعنة تخليداً لضحايا إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.
وتخلل الافتتاح الذي رعاه متصرف لواء الطيبة أيمن الرومي، وقفة تضامنية ضد ظاهرة إطلاق العيارات النارية بمشاركة رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وممثلين عن المجتمع المحلي.
وأكد الرومي أهمية تكاتف الجهود لنبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، لما تخلفه من آثار سلبية على المجتمع، مثمناً مبادرة البلدية في انشاء ميدان باسم الطفلة بيلسان التي كانت احدى ضحايا تلك الظاهرة قبل سنوات.
بدوره، قال رئيس بلدية الطيبة المحامي لؤي بني عمر، أن فكرة تسمية الميدان باسم الطفلة بيلسان سنجلاوي جاءت لتكون رمزاً و دليلاً لرفض المجتمع القاطع لهذه الظاهرة الدخيلة، داعياً المواطنين إلى التوقيع على وثيقة الشرف التي أطلقتها البلدية لهذا الغرض حفاظا على الأرواح والسلم المجتمعي .
وقال عضو مجلس بلدية الطيبة عن منطقة دير السعنـة محمود هياجنة إن تسمية الميدان باسم احدى ضحايا العيارات النارية يمثل عنواناً للرفض الشعبي عموماً لممارسة إطلاق العيارات النارية، مؤكدا أهمية الإسناد المجتمعي للأجهزة المعنية لمحاربة تلك الظاهرة وتطبيق القانون الرادع بحق المرتكبين لها.
ورفع المشاركون في الوقفة صورا للطفلة المرحومة بيلسان سنجلاوي ويافطات منددة بالظاهرة، مؤكدين التزامهم بالسير بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للتصدي لتلك الظاهرة حفاظا على الأمن و السلم المجتمعي.
-- (بترا)
أ غ / م ف/ف ق
19/09/2023 17:04:59
MENAFN19092023000117011021ID1107101192
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.