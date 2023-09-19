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32 سائقا من الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا يشاركون بسباق الدرفت

9/19/2023 2:31:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 أيلول (بترا) - ينتظر عشاق رياضة المحركات الميكانيكية بشغف كبير يومي الخميس والجمعة المقبلين موعد انطلاق منافسات الجولة الثانية من ‏‏بطولة ماونتن ديو للدرفت - "تاندم"، والتي تقام تحت الأضواء الكاشفة في ساحة الصيانة بالبحر الميت، بتنظيم من الأردنية لرياضة ‏‏السيارات وبدعم من شركة ماونتن ديو وشركة زين الأردن.
ويشارك في السباق 32 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان وسورية.‏
ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق تجري يوم غد الأربعاء عملية التدقيق الإداري، وتوزيع أرقام التسابق على السائقين، كما تجري في نفس ‏‏اليوم عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة بالسباق في ساحة الصيانة بالبحر الميت‎.‎
وسيتدرب المشاركون في السباق يوم الخميس على المسار بسيارة السباق (إختياري)، وتقام في اليوم نفسه منافسات الجولتين ‏‏التأهيلتين الأولى والثانية، ويشارك فيهما جميع السائقين المسجلين للسباق.
وستنطلق يوم الجمعة جولة السباق، ويشارك فيها أفضل ‏‏‏24 أو 32 سائقا حسب عدد المسجلين الذين حصلوا على أفضل نتائج من جولات التأهيل‎.‎
ويذكر أن السائق ‏‎مؤيد يوسف كان قد فاز بلقب الجولة الأولى من بطولة ماونتن ديو للدرفت - "تاندم"، وحل ‏السائق أنس الحلو في ‏‏المركز الثاني ، وجاء السائق محمد نوفل في المركز الثالث .‏
--(بترا)
خ خ/ ف ق
19/09/2023 17:03:22

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