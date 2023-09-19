32 سائقا من الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا يشاركون بسباق الدرفت

32 سائقا من الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا يشاركون بسباق الدرفت
التاريخ
9/19/2023 2:31:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا) - ينتظر عشاق رياضة المحركات الميكانيكية بشغف كبير يومي الخميس والجمعة المقبلين موعد انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة ماونتن ديو للدرفت - "تاندم"، والتي تقام تحت الأضواء الكاشفة في ساحة الصيانة بالبحر الميت، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من شركة ماونتن ديو وشركة زين الأردن.
ويشارك في السباق 32 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان وسورية.
ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق تجري يوم غد الأربعاء عملية التدقيق الإداري، وتوزيع أرقام التسابق على السائقين، كما تجري في نفس اليوم عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة بالسباق في ساحة الصيانة بالبحر الميت.
وسيتدرب المشاركون في السباق يوم الخميس على المسار بسيارة السباق (إختياري)، وتقام في اليوم نفسه منافسات الجولتين التأهيلتين الأولى والثانية، ويشارك فيهما جميع السائقين المسجلين للسباق.
وستنطلق يوم الجمعة جولة السباق، ويشارك فيها أفضل 24 أو 32 سائقا حسب عدد المسجلين الذين حصلوا على أفضل نتائج من جولات التأهيل.
ويذكر أن السائق مؤيد يوسف كان قد فاز بلقب الجولة الأولى من بطولة ماونتن ديو للدرفت - "تاندم"، وحل السائق أنس الحلو في المركز الثاني ، وجاء السائق محمد نوفل في المركز الثالث .
--(بترا)
خ خ/ ف ق
19/09/2023 17:03:22
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