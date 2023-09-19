اللواء الركن الحنيطي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

عمان 19 أيلول (بترا)-استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع القبرصي ميشاليس جيورجالاس والوفد المرافق.

وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، مستقبل التعاون العسكري بين الجيشين الصديقين، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة: "إن التعاون الدفاعي الأردني والقبرصي تم تأسيسه بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات، مؤكداً أن التعاون مستمر بين الجيشين الصديقين في المجالات العسكرية كافة، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة".

من جانبه، أكد وزير الدفاع القبرصي عمق العلاقات وأهمية تطويرها والتعاون العسكري الوثيق بين البلدين، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة الإرهاب والتطرف وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستمع الحنيطي والوفد الضيف، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين مجالات التعاون المقترحة بين البلدين الصديقين، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

--(بترا)

ل م/ف ق

19/09/2023 17:01:09