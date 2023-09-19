اللواء الركن الحنيطي يستقبل وزير الدفاع القبرصي
التاريخ
9/19/2023 2:31:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)-استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع القبرصي ميشاليس جيورجالاس والوفد المرافق.
وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، مستقبل التعاون العسكري بين الجيشين الصديقين، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة: "إن التعاون الدفاعي الأردني والقبرصي تم تأسيسه بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات، مؤكداً أن التعاون مستمر بين الجيشين الصديقين في المجالات العسكرية كافة، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة".
من جانبه، أكد وزير الدفاع القبرصي عمق العلاقات وأهمية تطويرها والتعاون العسكري الوثيق بين البلدين، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة الإرهاب والتطرف وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستمع الحنيطي والوفد الضيف، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين مجالات التعاون المقترحة بين البلدين الصديقين، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.
--(بترا)
ل م/ف ق
19/09/2023 17:01:09
MENAFN19092023000117011021ID1107101190
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