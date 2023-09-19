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وزير الأشغال يتفقد عددا من المشاريع الحيوية في البلقاء

9/19/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 أيلول (بترا)- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، ضرورة تحسين الواقع المروري لمدخل بلدة يرقا في محافظة البلقاء، وتنفيذ متطلبات السلامة العامة على تقاطع (مدخل بلدة يرقا)، وفقا للدراسة المرورية التي تم إجراؤها للموقع.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لعدد من المواقع والمشاريع في محافظة البلقاء، شملت المجمع الرياضي لنادي عيرا، ومركز صحي ماحص الشامل، إضافة لمدخل يرقا ومواقع على طريق وادي شعيب وطريق السلط الدائري (شارع الـ60).
وتفقد المهندس أبو السمن، مشروع الصالة الرياضية متعددة الأغراض التي تتبع لنادي شباب عيرا الرياضي، والتي تشمل إنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض من طابقين، يضم الطابق الأول منها ملعب لكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، ومدرجات للجماهير، إضافة الى منصة رسمية، بينما سيشتمل الطابق الأرضي على مكاتب إدارية ومرافق عامة، ونادي صحي لتدريبات اللياقة البدنية وبناء الأجسام، كما يتضمن المشروع أعمال تحسين لملعب كرة القدم الخماسي وملعب كرة الطائرة الشاطئية المقامان ضمن ذات المجمع الرياضي لنادي عيرا.
وثمن رئيس نادي عيرا الدكتور بشير العلوان، جهود وزارة الأشغال في إنشاء الصالة الرياضية، معتبرا أن المشروع سيُشكل نقلة نوعية في المسيرة الرياضية لنادي عيرا الذي تأسس عام 1990، حيث ستعطي هذه الصالة فرق النادي للألعاب التي يُمارسها، دفعة كبيرة للمضي بقوة نحو المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولات التي تُقيمها اتحاداتها الرياضية، حيث يمُارس النادي الذي يقع مقره على قطعة أرض مساحتها 10 دونمات ألعاب: الكرة الطائرة وكرة الطاولة والجودو وألعاب القوى وخماسي كرة القدم.
وتبلغ المساحة الإجمالية للصالة 1470م2، وبتكلفة 850 ألف دينار، وهو أحد مشاريع اللامركزية في محافظة البلقاء، وبلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 40 بالمئة، ومن المنتظر إنهاء أعماله نهاية شباط من العام المقبل.
ووجه المهندس أبو السمن خال تفقده عدة مواقع لطرق يرقا ووادي شعيب وشارع السلط الدائري "شارع الـ 60"، إلى إجراء تحسينات مرورية على مدخل بلدة يرقا لرفع مستوى السلامة المرورية عليه، موعزا بإجراء أعمال صيانة لعدد من المواقع على طريق السلط وادي شعيب.
وفي ختام الجولة، تفقد الوزير مركز صحي ماحص الشامل، بحضور رئيس بلدية ماحص فيصل المفلح، وعضو اللامركزية عبدالمجيد الشبلي، ومقاول المشروع الذي تنفذه الوزارة على أرض تبلغ مساحتها 13 دونما، فيما تبلغ مساحة البناء نحو 1863م2، موزعة على طابقين تشمل إنشاء عيادات لمختلف الاختصاصات، ومركز للإسعاف والطوارئ والطب العام والأمومة والطفولة، وخدمات التطعيم، إضافة إلى المختبر وطب الأسرة وخدمات الأشعة.
--(بترا)
م ح/رق
19/09/2023 17:00:25

MENAFN19092023000117011021ID1107101189

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