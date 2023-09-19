وزير الأشغال يتفقد عددا من المشاريع الحيوية في البلقاء

وزير الأشغال يتفقد عددا من المشاريع الحيوية في البلقاء
التاريخ
9/19/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، ضرورة تحسين الواقع المروري لمدخل بلدة يرقا في محافظة البلقاء، وتنفيذ متطلبات السلامة العامة على تقاطع (مدخل بلدة يرقا)، وفقا للدراسة المرورية التي تم إجراؤها للموقع.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لعدد من المواقع والمشاريع في محافظة البلقاء، شملت المجمع الرياضي لنادي عيرا، ومركز صحي ماحص الشامل، إضافة لمدخل يرقا ومواقع على طريق وادي شعيب وطريق السلط الدائري (شارع الـ60).
وتفقد المهندس أبو السمن، مشروع الصالة الرياضية متعددة الأغراض التي تتبع لنادي شباب عيرا الرياضي، والتي تشمل إنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض من طابقين، يضم الطابق الأول منها ملعب لكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، ومدرجات للجماهير، إضافة الى منصة رسمية، بينما سيشتمل الطابق الأرضي على مكاتب إدارية ومرافق عامة، ونادي صحي لتدريبات اللياقة البدنية وبناء الأجسام، كما يتضمن المشروع أعمال تحسين لملعب كرة القدم الخماسي وملعب كرة الطائرة الشاطئية المقامان ضمن ذات المجمع الرياضي لنادي عيرا.
وثمن رئيس نادي عيرا الدكتور بشير العلوان، جهود وزارة الأشغال في إنشاء الصالة الرياضية، معتبرا أن المشروع سيُشكل نقلة نوعية في المسيرة الرياضية لنادي عيرا الذي تأسس عام 1990، حيث ستعطي هذه الصالة فرق النادي للألعاب التي يُمارسها، دفعة كبيرة للمضي بقوة نحو المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولات التي تُقيمها اتحاداتها الرياضية، حيث يمُارس النادي الذي يقع مقره على قطعة أرض مساحتها 10 دونمات ألعاب: الكرة الطائرة وكرة الطاولة والجودو وألعاب القوى وخماسي كرة القدم.
وتبلغ المساحة الإجمالية للصالة 1470م2، وبتكلفة 850 ألف دينار، وهو أحد مشاريع اللامركزية في محافظة البلقاء، وبلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 40 بالمئة، ومن المنتظر إنهاء أعماله نهاية شباط من العام المقبل.
ووجه المهندس أبو السمن خال تفقده عدة مواقع لطرق يرقا ووادي شعيب وشارع السلط الدائري "شارع الـ 60"، إلى إجراء تحسينات مرورية على مدخل بلدة يرقا لرفع مستوى السلامة المرورية عليه، موعزا بإجراء أعمال صيانة لعدد من المواقع على طريق السلط وادي شعيب.
وفي ختام الجولة، تفقد الوزير مركز صحي ماحص الشامل، بحضور رئيس بلدية ماحص فيصل المفلح، وعضو اللامركزية عبدالمجيد الشبلي، ومقاول المشروع الذي تنفذه الوزارة على أرض تبلغ مساحتها 13 دونما، فيما تبلغ مساحة البناء نحو 1863م2، موزعة على طابقين تشمل إنشاء عيادات لمختلف الاختصاصات، ومركز للإسعاف والطوارئ والطب العام والأمومة والطفولة، وخدمات التطعيم، إضافة إلى المختبر وطب الأسرة وخدمات الأشعة.
--(بترا)
م ح/رق
19/09/2023 17:00:25
MENAFN19092023000117011021ID1107101189
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