اتفاقية تعاون بين جامعتي جدارا وبني سويف المصرية
التاريخ
9/19/2023 2:31:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 19 أيلول (بترا)- وقعت جامعتا جدارا وبني سويف اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي تستهدف تبادل البرامج والاستشارات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في المجالات المشتركة.
وتنص الاتفاقية على تعاون الجامعتين وتبادل الأنشطة العلمية وإجراء البحوث المشتركة، وبذل الجهود لتفعيل النهوض بأساليب وطرق البحث العلمي والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا، وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية والبحثية وورش العمل والبرامج المشتركة.
وأكد رئيس جامعة جدارا بالوكالة الدكتور حابس الزبون عمق العلاقات الأخوية والصداقة التي تربط البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن جامعة بني سويف من الجامعات العريقة على مستوى الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشاد حسن بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه جامعة جدارا وبالمستويات العلمية والبحثية وخدمة المجتمع، والبرامج الأكاديمية النوعية، مقدما عرضا مرئيا تفصيلا عن جامعة بني سويف وتخصصاتها وبرامجها وتصنيفاتها الدولية.
--(بترا)
ع ع/م ف/ف ق
19/09/2023 16:57:20
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