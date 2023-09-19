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اتفاقية تعاون بين جامعتي جدارا وبني سويف المصرية

9/19/2023 2:31:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 19 أيلول (بترا)- وقعت جامعتا جدارا وبني سويف اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي تستهدف تبادل البرامج والاستشارات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في المجالات المشتركة.
وتنص الاتفاقية على تعاون الجامعتين وتبادل الأنشطة العلمية وإجراء البحوث المشتركة، وبذل الجهود لتفعيل النهوض بأساليب وطرق البحث العلمي والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا، وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية والبحثية وورش العمل والبرامج المشتركة.
وأكد رئيس جامعة جدارا بالوكالة الدكتور حابس الزبون عمق العلاقات الأخوية والصداقة التي تربط البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن جامعة بني سويف من الجامعات العريقة على مستوى الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشاد حسن بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه جامعة جدارا وبالمستويات العلمية والبحثية وخدمة المجتمع، والبرامج الأكاديمية النوعية، مقدما عرضا مرئيا تفصيلا عن جامعة بني سويف وتخصصاتها وبرامجها وتصنيفاتها الدولية.
--(بترا)
ع ع/م ف/ف ق
19/09/2023 16:57:20

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