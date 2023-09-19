منتخب السلة للناشئين يفوز على نظيره الكوري الجنوبي

منتخب السلة للناشئين يفوز على نظيره الكوري الجنوبي
التاريخ
9/19/2023 2:31:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- فاز المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 62-59 في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن ختام منافسات الدور التمهيدي "من بطولة كأس آسيا.
ويلتقي المنتخب الذي حل ثانيا في مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط، مع ثالث المجموعة الرابعة، وهو الفريق الخاسر من مباراة الفلبين وماليزيا.
--(بترا)
خ خ/م ف
19/09/2023 16:56:15
MENAFN19092023000117011021ID1107101187
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