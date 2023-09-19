منتخب السلة للناشئين يفوز على نظيره الكوري الجنوبي

عمان 19 أيلول (بترا)- فاز المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 62-59 في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن ختام منافسات الدور التمهيدي "من بطولة كأس آسيا.

ويلتقي المنتخب الذي حل ثانيا في مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط، مع ثالث المجموعة الرابعة، وهو الفريق الخاسر من مباراة الفلبين وماليزيا.

--(بترا)

خ خ/م ف

19/09/2023 16:56:15

