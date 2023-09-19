خرفان يكرم 50 طالبا متفوقا في الثانوية العامة من مخيم حطين
التاريخ
9/19/2023 2:31:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)-كرم مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، اليوم الثلاثاء، 50 طالبا وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة من مخيم حطين خلال حفل نظمته لجنة خدمات المخيم.
وأشار خرفان إلى مكارم جلالة الملك عبد الله الثاني لأبناء المخيمات والتي أسفرت عن تحسين الظروف المعيشية، خاصة مكرمة طلبة الثانوية العامة التي أتاحت لهم الحصول على مقاعد جامعية.
وهنأ خرفان الطلبة المتفوقين، داعيا إياهم إلى الابتعاد عن التخصصات المشبعة والتقليدية، والتوجه نحو التخصصات المطلوبة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وافتتح خرفان بحضور رئيس اللجنة صالح عبد العزيز ومدير خدمات المخيمات أسامة علقم ومدير مكتب الدائرة لمحافظة الزرقاء محمد شديفات، قاعة متعددة الأغراض في منطقة السوق الشعبي لخدمة أبناء المخيم والتي تسهم بتحسين البنية التحتية في المخيم.
--(بترا)
ه ع/ف ق
19/09/2023 16:55:39
MENAFN19092023000117011021ID1107101186
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