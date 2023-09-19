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خرفان يكرم 50 طالبا متفوقا في الثانوية العامة من مخيم حطين

9/19/2023 2:31:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 أيلول (بترا)-كرم مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، اليوم الثلاثاء، 50 طالبا وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة من مخيم حطين خلال حفل نظمته لجنة خدمات المخيم.
وأشار خرفان إلى مكارم جلالة الملك عبد الله الثاني لأبناء المخيمات والتي أسفرت عن تحسين الظروف المعيشية، خاصة مكرمة طلبة الثانوية العامة التي أتاحت لهم الحصول على مقاعد جامعية.
وهنأ خرفان الطلبة المتفوقين، داعيا إياهم إلى الابتعاد عن التخصصات المشبعة والتقليدية، والتوجه نحو التخصصات المطلوبة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وافتتح خرفان بحضور رئيس اللجنة صالح عبد العزيز ومدير خدمات المخيمات أسامة علقم ومدير مكتب الدائرة لمحافظة الزرقاء محمد شديفات، قاعة متعددة الأغراض في منطقة السوق الشعبي لخدمة أبناء المخيم والتي تسهم بتحسين البنية التحتية في المخيم.
--(بترا)
ه ع/ف ق
19/09/2023 16:55:39

MENAFN19092023000117011021ID1107101186

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