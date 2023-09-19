وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ستسلم أوكرانيا دبابات أبرامز قريبا

واشنطن 19 أيلول (بترا)- أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا ستحصل قريبا على دبابات من طراز "أبرامز" من الولايات المتحدة.

بحسب واشنطن تايمز، قال أوستن في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا "يسعدني أن أعلن أن دبابات أم1 أبرامز التي تعهدت الولايات المتحدة تقديمها ستدخل أوكرانيا قريبا".

ويجتمع ممثلو عشرات الدول التي تدعم كييف في ألمانيا لمناقشة المساعدات الجديدة لأوكرانيا قبل خطاب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت واشنطن وعدت كييف بـ31 دبابة في مطلع العام الحالي، في إطار مساعدة قدرها 43 مليار دولار تعهدت الولايات المتحدة تقديمها منذ الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022.

--(بترا)

ب خ/رق

19/09/2023 16:31:26