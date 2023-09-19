وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ستسلم أوكرانيا دبابات أبرامز قريبا

وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ستسلم أوكرانيا دبابات أبرامز قريبا
التاريخ
9/19/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 19 أيلول (بترا)- أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا ستحصل قريبا على دبابات من طراز "أبرامز" من الولايات المتحدة.
بحسب واشنطن تايمز، قال أوستن في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا "يسعدني أن أعلن أن دبابات أم1 أبرامز التي تعهدت الولايات المتحدة تقديمها ستدخل أوكرانيا قريبا".
ويجتمع ممثلو عشرات الدول التي تدعم كييف في ألمانيا لمناقشة المساعدات الجديدة لأوكرانيا قبل خطاب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت واشنطن وعدت كييف بـ31 دبابة في مطلع العام الحالي، في إطار مساعدة قدرها 43 مليار دولار تعهدت الولايات المتحدة تقديمها منذ الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022.
--(بترا)
ب خ/رق
19/09/2023 16:31:26
MENAFN19092023000117011021ID1107101185
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