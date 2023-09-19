ورشة تعريفية بخدمات برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي
التاريخ
9/19/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- نظم صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، ورشة تعريفية بالخدمات التي يقدمها ضمن برنامج دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن.
وقال مدير الصندوق رسمي حمزة، إن البرنامج يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لمؤسسات القطاع الصناعي والسياحي والقطاعات المستهلكة الأخرى، مستعرضا خطة الصندوق المستقبلية الرامية الى توثيق الشراكة مع المصانع من خلال تدريب المهندسين فيها.
وقدم حمزة خلال الورشة، شرحا حول الخدمات التي يقدمها الصندوق للقطاع الصناعي، لا سيما في مجال تقديم دعم تطبيقات كفاءة الطاقة من خلال تمويل 50 بالمئة من قيمة دراسة تدقيق الطاقة وتغطية فوائد القرض المقدم للمصنع لتنفيذ مخرجات دراسة التدقيق الطاقي (تدابير توفير الطاقة)، حيث يغطي الصندوق فوائد التمويل لمدة 5 سنوات لتنفيذ مخرجات الدراسة التي تهدف الى ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة الطاقة.
من جانبها، أكدت رئيس قسم المشاريع في الصندوق المهندسة لينا مبيضين، أهمية دور الفنيين في إدارة المصانع وقيمتهم المضافة في إعداد الدراسة، إضافة إلى متابعة معايير وإجراءات تقديم الخدمة.
وتهدف الورشة أيضا إلى اطلاع القطاع الصناعي على خدمات البرنامج المقدم من صندوق الطاقة وزيادة عدد المصانع المستفيدة، إضافة إلى الخدمات الفنية الأخرى المقدمة من قبل وحده الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن.
وتأتي الورشة ضمن خطة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة للترويج لخدماتها في القطاع الصناعي من خلال سلسلة لقاءات ستقام بشكل منتظم في المحافظات ومدن المملكية كافة ة بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن.
--(بترا)
م ف/رق
19/09/2023 16:11:27
MENAFN19092023000117011021ID1107101176
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.