ورشة تعريفية بخدمات برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

عمان 19 أيلول (بترا)- نظم صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، ورشة تعريفية بالخدمات التي يقدمها ضمن برنامج دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن.

وقال مدير الصندوق رسمي حمزة، إن البرنامج يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لمؤسسات القطاع الصناعي والسياحي والقطاعات المستهلكة الأخرى، مستعرضا خطة الصندوق المستقبلية الرامية الى توثيق الشراكة مع المصانع من خلال تدريب المهندسين فيها.

وقدم حمزة خلال الورشة، شرحا حول الخدمات التي يقدمها الصندوق للقطاع الصناعي، لا سيما في مجال تقديم دعم تطبيقات كفاءة الطاقة من خلال تمويل 50 بالمئة من قيمة دراسة تدقيق الطاقة وتغطية فوائد القرض المقدم للمصنع لتنفيذ مخرجات دراسة التدقيق الطاقي (تدابير توفير الطاقة)، حيث يغطي الصندوق فوائد التمويل لمدة 5 سنوات لتنفيذ مخرجات الدراسة التي تهدف الى ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة الطاقة.

من جانبها، أكدت رئيس قسم المشاريع في الصندوق المهندسة لينا مبيضين، أهمية دور الفنيين في إدارة المصانع وقيمتهم المضافة في إعداد الدراسة، إضافة إلى متابعة معايير وإجراءات تقديم الخدمة.

وتهدف الورشة أيضا إلى اطلاع القطاع الصناعي على خدمات البرنامج المقدم من صندوق الطاقة وزيادة عدد المصانع المستفيدة، إضافة إلى الخدمات الفنية الأخرى المقدمة من قبل وحده الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن.

وتأتي الورشة ضمن خطة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة للترويج لخدماتها في القطاع الصناعي من خلال سلسلة لقاءات ستقام بشكل منتظم في المحافظات ومدن المملكية كافة ة بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن.

--(بترا)

م ف/رق

19/09/2023 16:11:27