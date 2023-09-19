الشمالي يؤكد اهتمام الحكومة بدعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

الشمالي يؤكد اهتمام الحكومة بدعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي
التاريخ
9/19/2023 2:31:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19أيلول (بترا)- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي حرص الحكومة على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومعالجة صعوباته، انطلاقا من أهميته في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية وتنشيط بيئة الأعمال.
وأضاف الشمالي خلال زيارته عددا من المصانع بمنطقة سحاب اليوم الثلاثاء، ولقائه مستثمرين في القطاع أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي وبرنامجها التنفيذي بتوجيهات من جلالة الملك تتضمن محركات أساسية موجهة لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى العديد من المنجزات التي تحققت في سياق الرؤية الاقتصادية، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وصندوق دعم الصناعة وإطلاق المرصد الصناعي لبناء قاعدة بيانات خاصة بقطاعات التصنيع المختلفة، وتطوير استراتيجيات خاصة بها، وإطلاق برامج لدعم القطاع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد خطة لترويج المنتجات الدوائية محليا وخارجيا، وإعداد سياسة صناعية شاملة لتعزيز تنافسية مستدامة.
وأكد الشمالي أن الحكومة تولي الشراكة مع القطاع الخاص والتواصل مع مختلف مكوناته ميدانيا أهمية كبيرة، للاطلاع على آليات العمل ورصد الصعوبات والعمل على معالجتها.
إلى ذلك، رعى الشمالي الإعلان عن اختراع صناعي جديد في مصنع مهنة للتكنولوجيا الصناعية والهندسية الذي يمثل قصة نجاح للمرأة الأردنية إذ يوفر حلولا وأدوات متطورة للقطاع الصناعي في عدة مجالات خاصة الإنشائية منها، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون الأسرة مها علي، والأمين العام للوزارة دانا الزعبي، ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، وعدد كبير من الصناعيين.
وزار الشمالي شركة MS Pharma / مصنع الحقن MS Pharma Injectable واطلع على سير العمل فيها، واستمع إلى مطالب الشركة المتعلقة بالأمور التصديرية والإجرائية الخاصة بقطاع الأدوية بشكل عام وبمصانع الشركة.
واطلع الوزير خلال جولته في الموقع التصنيعي على خطوط إنتاج جديدة صممت وفقاً لأعلى المعايير الدولية لممارسات التصنيع الجيدة ودشنت العام الماضي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم تنمية القطاع الصناعي سيما الصناعات الدوائية المحلية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني بما يترجم الرؤية الملكية السامية التي تدعو إلى تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز الصادرات الوطنية من الأدوية.
--(بترا)
م ف/ف ق
19/09/2023 16:16:47
MENAFN19092023000117011021ID1107101175
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