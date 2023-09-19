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الشمالي يؤكد اهتمام الحكومة بدعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

9/19/2023 2:31:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19أيلول (بترا)- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي حرص الحكومة على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومعالجة صعوباته، انطلاقا من أهميته في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية وتنشيط بيئة الأعمال.
وأضاف الشمالي خلال زيارته عددا من المصانع بمنطقة سحاب اليوم الثلاثاء، ولقائه مستثمرين في القطاع أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي وبرنامجها التنفيذي بتوجيهات من جلالة الملك تتضمن محركات أساسية موجهة لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى العديد من المنجزات التي تحققت في سياق الرؤية الاقتصادية، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وصندوق دعم الصناعة وإطلاق المرصد الصناعي لبناء قاعدة بيانات خاصة بقطاعات التصنيع المختلفة، وتطوير استراتيجيات خاصة بها، وإطلاق برامج لدعم القطاع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد خطة لترويج المنتجات الدوائية محليا وخارجيا، وإعداد سياسة صناعية شاملة لتعزيز تنافسية مستدامة.
وأكد الشمالي أن الحكومة تولي الشراكة مع القطاع الخاص والتواصل مع مختلف مكوناته ميدانيا أهمية كبيرة، للاطلاع على آليات العمل ورصد الصعوبات والعمل على معالجتها.
إلى ذلك، رعى الشمالي الإعلان عن اختراع صناعي جديد في مصنع مهنة للتكنولوجيا الصناعية والهندسية الذي يمثل قصة نجاح للمرأة الأردنية إذ يوفر حلولا وأدوات متطورة للقطاع الصناعي في عدة مجالات خاصة الإنشائية منها، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون الأسرة مها علي، والأمين العام للوزارة دانا الزعبي، ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، وعدد كبير من الصناعيين.
وزار الشمالي شركة MS Pharma / مصنع الحقن MS Pharma Injectable واطلع على سير العمل فيها، واستمع إلى مطالب الشركة المتعلقة بالأمور التصديرية والإجرائية الخاصة بقطاع الأدوية بشكل عام وبمصانع الشركة.
واطلع الوزير خلال جولته في الموقع التصنيعي على خطوط إنتاج جديدة صممت وفقاً لأعلى المعايير الدولية لممارسات التصنيع الجيدة ودشنت العام الماضي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم تنمية القطاع الصناعي سيما الصناعات الدوائية المحلية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني بما يترجم الرؤية الملكية السامية التي تدعو إلى تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز الصادرات الوطنية من الأدوية.
--(بترا)
م ف/ف ق
19/09/2023 16:16:47

MENAFN19092023000117011021ID1107101175

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