رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا برلمانيا فرنسيا

رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا برلمانيا فرنسيا
التاريخ
9/19/2023 2:31:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه اليوم الثلاثاء، وفد جمعية الصداقة الفرنسية الأردنية في مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة رئيس الجمعية سيريل بيليفات.
وحضر اللقاء، السفير الفرنسي في عمان اليكسى سلى كور، والسيناتور باسكال مارتن، والسيناتور اليت مارك، والسيناتور جيروم دورين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية مجدي اليعقوب، ورئيس اللجنة في مجلس الأعيان عيسى مراد.
وأكد الصفدي عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، لافتاً إلى أهمية مشاركة الرئيس ماكرون في اجتماعات مؤتمر بغداد، والتي عقدت العام الماضي في منطقة البحر الميت بهدف التأكيد على دعم العراق ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار ويسهم في عملية التنمية في المنطقة.
كما أكد الصفدي والوفد الفرنسي، أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية الآمنة القابلة للحياة، ووقف الاستيطان بوصفه مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية ومقوضاً لكل فرص السلام.
واستعرض الصفدي جهود المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود المملكة في دعم اللاجئين، وما تواجهه المملكة من تحديات عبر الحدود الشمالية من تهريب منظم للمخدرات.
كما استعرض، للوفد الفرنسي مسارات التحديث الشاملة التي أراد جلالة الملك عبدالله الثاني أن نبدأ بها المئوية الثانية للدولة، مشيراً إلى أن المسارات عززت من حضور وتمكين المرأة والشباب.
وشدد على دور فرنسا الحيوي والسياسي في الشرق الأوسط، معرباً عن التقدير والشكر للدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا للأردن عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.
من جهته، قال بيليفات، "إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقوم بدور مهم في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد اطلعنا على جهود المملكة في رعاية اللاجئين، ونحن ملتزمون بدورنا في تقديم الدعم للأردن في هذا الإطار".
وأكد بيليفات والسفير الفرنسي، دعم بلادهما لحل الدولتين ورفض الاستيطان، مشددان على أهمية تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات بخاصة في قطاع المياه.
وأضافا "نحن ننظر للأردن كدولة مهمة في المنطقة وحليف موثوق وقوي لفرنسا ونلتزم بدعم الأردن عبر الوكالة الفرنسية للتنمية".
--(بترا)
// م خ //
19/09/2023 16:01:59
MENAFN19092023000117011021ID1107101174
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