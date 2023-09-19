رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا برلمانيا فرنسيا

عمان 19 أيلول (بترا)- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه اليوم الثلاثاء، وفد جمعية الصداقة الفرنسية الأردنية في مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة رئيس الجمعية سيريل بيليفات.

وحضر اللقاء، السفير الفرنسي في عمان اليكسى سلى كور، والسيناتور باسكال مارتن، والسيناتور اليت مارك، والسيناتور جيروم دورين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية مجدي اليعقوب، ورئيس اللجنة في مجلس الأعيان عيسى مراد.

وأكد الصفدي عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، لافتاً إلى أهمية مشاركة الرئيس ماكرون في اجتماعات مؤتمر بغداد، والتي عقدت العام الماضي في منطقة البحر الميت بهدف التأكيد على دعم العراق ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار ويسهم في عملية التنمية في المنطقة.

كما أكد الصفدي والوفد الفرنسي، أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية الآمنة القابلة للحياة، ووقف الاستيطان بوصفه مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية ومقوضاً لكل فرص السلام.

واستعرض الصفدي جهود المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود المملكة في دعم اللاجئين، وما تواجهه المملكة من تحديات عبر الحدود الشمالية من تهريب منظم للمخدرات.

كما استعرض، للوفد الفرنسي مسارات التحديث الشاملة التي أراد جلالة الملك عبدالله الثاني أن نبدأ بها المئوية الثانية للدولة، مشيراً إلى أن المسارات عززت من حضور وتمكين المرأة والشباب.

وشدد على دور فرنسا الحيوي والسياسي في الشرق الأوسط، معرباً عن التقدير والشكر للدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا للأردن عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.

من جهته، قال بيليفات، "إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقوم بدور مهم في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد اطلعنا على جهود المملكة في رعاية اللاجئين، ونحن ملتزمون بدورنا في تقديم الدعم للأردن في هذا الإطار".

وأكد بيليفات والسفير الفرنسي، دعم بلادهما لحل الدولتين ورفض الاستيطان، مشددان على أهمية تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات بخاصة في قطاع المياه.

وأضافا "نحن ننظر للأردن كدولة مهمة في المنطقة وحليف موثوق وقوي لفرنسا ونلتزم بدعم الأردن عبر الوكالة الفرنسية للتنمية".

--(بترا)

// م خ //

19/09/2023 16:01:59