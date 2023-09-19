تدريب في جرش حول التغير المناخي

جرش 19 أيلول (بترا)– عقد مركز شابات جرش جلسات تدريبية حول التغير المناخي بمشاركة 20 شابا وشابة بالتعاون مع هيئة أجيال السلام .

وقالت المدربة ليما العتوم، إن الهدف من التدريب تعريف المشاركين بالتغير المناخي والفرق بين الطقس والمناخ والآثار الناجمة عن التغير المناخي.

واستعرضت العتوم شرحا مفصلا عن الاحتباس الحراري وتأثيره على تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ودرجة الرطوبة التي تؤثر على صحة الإنسان وزيادة الأمراض وأعداد الوفيات، إضافة إلى ما يؤثر به التغير المناخي على القطاع الزراعي والبيئة والمساحات المائية وزيادة الكوارث الطبيعية.

--(بترا)

ع ف/ف ق

19/09/2023 15:51:15