تدريب في جرش حول التغير المناخي
التاريخ
9/19/2023 2:31:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 19 أيلول (بترا)– عقد مركز شابات جرش جلسات تدريبية حول التغير المناخي بمشاركة 20 شابا وشابة بالتعاون مع هيئة أجيال السلام .
وقالت المدربة ليما العتوم، إن الهدف من التدريب تعريف المشاركين بالتغير المناخي والفرق بين الطقس والمناخ والآثار الناجمة عن التغير المناخي.
واستعرضت العتوم شرحا مفصلا عن الاحتباس الحراري وتأثيره على تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ودرجة الرطوبة التي تؤثر على صحة الإنسان وزيادة الأمراض وأعداد الوفيات، إضافة إلى ما يؤثر به التغير المناخي على القطاع الزراعي والبيئة والمساحات المائية وزيادة الكوارث الطبيعية.
--(بترا)
ع ف/ف ق
19/09/2023 15:51:15
MENAFN19092023000117011021ID1107101173
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