الصداقة الأردنية الفرنسية في الأعيان تلتقي وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي

عمان 19 أيلول (بترا)- التقت لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية في مجلس الشيوخ الفرنسي سيريل بيليفا، وأعضاء اللجنة المرافقين له.

وبحثت اللجنة، التي يرأسها العين عيسى حيدر مراد، مع الوفد سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بحضور السفير الفرنسي لدى المملكة أليكس لو كوور غرانميزون.

وأكد العين مراد، عن عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مبينا أن زيارة اللجنة الفرنسية إلى المملكة تؤكد أهمية العلاقات الثنائية، التي تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار إلى أن الزيارة جاءت للاطلاع على المشاريع والاستثمارات الفرنسية والعمل على تعزيز التعاون في عدد من المجالات من ضمنها المياه والسياحة والتعليم والثقافة، لا سيما في ظل وجود اهتمام من شركات فرنسية في الاستثمار بقطاع المياه.

وبين أنه تم طرح فكرة إنشاء جامعة فرنسية في المملكة، والعمل على تفعيل دور المركز الثقافي الفرنسي ليشمل الجوانب التاريخية والثقافية والمعرفية، والتنسيق بين الجانبين للترويج للسياحة في المملكة، والعمل على تطوير منطقة جرش السياحية والمناطق الدينية.

بدوره، أعرب الوفد الفرنسي عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي وصل إليها البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات البرلمانية بين مجلسي الأعيان الأردني والشيوخ الفرنسي، الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية والبناء عليها في عدد من المجالات منها الثقافية والتعليمية والاستثمارية.

وأكدوا أن فرنسا تعد شريكا أساسياً للمملكة الأردنية الهاشمية وتقف إلى جانبها في العمل من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى دعم فرنسا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبهم، ثمن الأعيان دعم فرنسا المقدم للأردن فيما يتعلق بقضايا اللجوء السوري، مؤكدين أهمية الموقف الفرنسي كونها عضواً دائماً في مجلس الأمن، تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية، كما دعوا إلى ضرورة تنفيذ القرارات الشرعية الدولية على أرض الواقع، ووقف الاستيطان.

--(بترا)

م ش/رق

19/09/2023 15:50:15