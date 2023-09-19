خدمات الأعيان تتابع تمرين درب الأمان 3

خدمات الأعيان تتابع تمرين درب الأمان 3
التاريخ
9/19/2023 2:31:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 19 أيلول (بترا)- تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الثلاثاء، مجريات تمرين "درب الأمان 3"، الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالشراكة مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والوزارات والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين.
وقال العين الحمارنة، إنه بالتشاركية مع المركز اطلعنا على مجريات التمرين، الذي يُحاكي الإجراءات المتخذة من قبل جميع المؤسسات المعنية في حال حدوث زلزال وماهية آليات التعامل مع تداعياته.
وأضاف أن التمرين يهدف لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من متانة البنى التحتية الحيوية والدور الاستباقي للاستعداد للكوارث والزلازل والحرص على التدريب وتوحيد العمل تحت مرجعية واحدة ووفق أسس استجابة معتمدة.
وأكد أن لجنة مشتركة في مجلس الأعيان تشكلت من 9 لجان ستناقش الاستراتيجية الوطنية لمواجهه الزلازل، وفي حال إقرارها ستقوم بالسعي لتحقيق دورها الرقابي والتشريعي على اذرع الدولة التنفيذية، إضافة إلى العمل لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع في حال حدوث كوراث- لا سمح الله-.
--(بترا)
م ش/ف ق
19/09/2023 15:47:51
MENAFN19092023000117011021ID1107101171
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