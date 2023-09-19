خدمات الأعيان تتابع تمرين درب الأمان 3

عمّان 19 أيلول (بترا)- تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الثلاثاء، مجريات تمرين "درب الأمان 3"، الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالشراكة مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والوزارات والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين.

وقال العين الحمارنة، إنه بالتشاركية مع المركز اطلعنا على مجريات التمرين، الذي يُحاكي الإجراءات المتخذة من قبل جميع المؤسسات المعنية في حال حدوث زلزال وماهية آليات التعامل مع تداعياته.

وأضاف أن التمرين يهدف لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من متانة البنى التحتية الحيوية والدور الاستباقي للاستعداد للكوارث والزلازل والحرص على التدريب وتوحيد العمل تحت مرجعية واحدة ووفق أسس استجابة معتمدة.

وأكد أن لجنة مشتركة في مجلس الأعيان تشكلت من 9 لجان ستناقش الاستراتيجية الوطنية لمواجهه الزلازل، وفي حال إقرارها ستقوم بالسعي لتحقيق دورها الرقابي والتشريعي على اذرع الدولة التنفيذية، إضافة إلى العمل لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع في حال حدوث كوراث- لا سمح الله-.

--(بترا)

م ش/ف ق

19/09/2023 15:47:51