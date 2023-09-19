بدء أعمال المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة في عمان

عمان 19 أيلول (بترا) مشهور الشخانبة- رعت سمو الأميرة سناء عاصم، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ويركز المنتدى، الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية، على أهمية أن يكون الأردن مركزا حيويا للاستثمار، ومركزا للشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة، ومحورا مهما لنقل الطاقة بين دول قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، كما يتضمن ورشة عمل متخصصة لتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية وأهمية التكامل الاقتصادي العربي في مجال الطاقة المتجددة.

وأكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام أن قطاع الطاقة في الأردن من القطاعات المهمة التي تعمل ضمن استراتيجيات وطنية طويلة المدى، وآخرها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2020-2030.

وقالت إن الاستراتيجية الوطنية تركز بشكل أساسي على تحقيق أمن إمدادات الطاقة من تنويع مصادر وأشكال الطاقة المستوردة، وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية، وإيجاد فرص للقطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتعزيز مشاريع ربط الطاقة الإقليمية وتعظيم استخدامها وتحسينها بالإضافة الى كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات كافة.

وأضافت أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 21 في عام 2020 إلى 31 بالمئة في عام 2030، مشيرة الى وجود أكثر من 2.6 جيجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة، إذ انتجت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حوالي 27 بالمئة من إجمالي توليد الكهرباء بنهاية عام 2022.

وأكدت المهندسة العزام أن الوزارة وبهدف تجسيد رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني، لجعل الأردن مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء، تنفذ حزمة مشاريع تجعله مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة الخضراء، سواء بالكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين الأخضر، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة أخيرا.

وقالت إن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بهدف الوصول إلى 50 بالمئة من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030، بعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة تشغيل النظام الكهربائي وموثوقية الشبكة، إضافة إلى إدخال تقنيات جديدة مثل تخزين الطاقة والعدادات الذكية، والعمل على إعداد استراتيجية التحول نحو النقل الكهربائي في الأردن بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لتحسين موثوقية نظامنا ما سيساعدنا على تحقيق أهدافنا.

وتطرقت العزام الى قيام الوزارة بإعداد الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة (2023-2025) التي تتضمن برامج لتقليل استهلاك الطاقة استناداً إلى الخبرات المتراكمة الناتجة عن إعداد ومتابعة الخطتين الوطنيتين الأولى والثانية لكفاءة الطاقة.

بدوره، أكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدي احمد أهمية التكامل الاقتصادي العربي خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى دور المجلس في تعزيز التكامل العربي الاقتصادي في مجال الطاقة المتجددة من خلال تهيئة ظروف ومقومات لتحقيق التنمية العربية المستدامة للحصول على طاقة متجددة آمنة ونظيفة ومستدامة، وتعزيز المكانة العربية في هذا المجال ومواجهة آثار التغير المناخي.

من جهته، أكد أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة، المهندس محمد الطعاني أهمية الدور الأردني في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في مختلف المجالات، خاصة في مجال التمويل والاقتصاد الأخضر.

وقال، إن الأردن بقيادته الهاشمية يسعى ليكون بوابة للاستثمار في الدول العربية والشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة، لما يتميز به من خصائص استثمارية وطبيعة المنطقة والتسهيلات والاستقرار واتزان على مدى أكثر من قرن من الزمان.

وتوقع الطعاني، أن يفوق حجم الاستثمارات في الدول العربية عام 2035 تريليون دولا،ر وتتصدر السعودية الاستثمارات بحجم يفوق 100 مليار، فيما يعتبر الأردن الدولة العربية الأولى في الاعتماد على السيارات الكهربائية، كمصدر طاقة نظيفة ومساعدة في اقتصاد الأفراد، والتزام الأردن بالمعايير البيئية وإقبال المواطنين لإدارة الطاقة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وتحدث خلال افتتاح أعمال المنتدى، نائب رئيس الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة المهندس جمال أبو عبيد، ومايك بالارد من شركة أوراكل الأميركية، والدكتور عز الدين مدني من جامعة الجزائر، والرئيس الإقليمي للهيئة في سوريا علاء النحاس، ومدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة العالمية للربط الكهربائي كساين وانغ، عن أهمية المنتدى في تعزيزي التعاون العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من الخبرات العربية والأجنبية في هذا المجال، وتعزيز ثقافة الطاقة المتجددة في الدول العربية.

وتتضمن جلسات المنتدى موضوعات الطاقة المتجددة والاستدامة، ودور المرأة في عصر الطاقة المتجددة، والعوامل المناخية والطبيعية المؤثرة على كفاءة محطات الطاقة الكهروضوئية، واستراتيجية الطاقة المتجددة في الدول العربية، وإدارة الطاقة وصناديق الطاقة، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر في الأردن، وسياسات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر في الوطن العربي، وآفاق الطاقة المتجددة في الدول العربية.

وجرى خلال الافتتاح توقيع مذكرتي تعاون بين الهيئة العربية والطاقة المتجددة وجامعة الإسراء وشركة أوراكل.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ف ق

19/09/2023 15:35:46