رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع القبرصي

عمان 19 أيلول (بترا)- استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع القبرصي ميخاليس جور جالاس والوفد المرافق.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والسفير القبرصي في الأردن ميخاليس ايوانو، عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

ولفت رئيس الوزراء إلى العلاقة الوثيقة بين جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، مشيرا إلى الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس القبرصي إلى الأردن الشهر الماضي والمباحثات المثمرة التي أجراها مع جلالة الملك حول تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الخصاونة وجود مجالات عديدة لزيادة التعاون بين الأردن وجمهورية قبرص في مجالات الطاقة والمياه والاستثمارات والتغير المناخي فضلا عن مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمني.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود جمهورية قبرص ومن خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن وخدمة مسيرة التنمية الاقتصادية والتنموية فيه.

من جهته، أكد وزير الدفاع القبرصي الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في ظل توفر الإرادة السياسية لتطويرها وتوسيع مجالات التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما أكد حرص جمهورية قبرص على تطوير علاقاتها مع دول المنطقة، لافتا إلى أن الأردن يشكل دعامة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد وزير الدفاع القبرصي بالدور الذي قام به الأردن في مساعدة قبرص بجهود إخماد الحرائق في قبرص الشهر الماضي وإرسال 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الاردني للمشاركة في إخماد الحرائق في مدينة ليماسول القبرصية .

--(بترا)

ع ق/م ف/رق

19/09/2023 15:01:38