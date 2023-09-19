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وزير الزراعة: إنشاء مصنع لمعالجة الصوف في القطرانة

9/19/2023 2:31:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لواء القطرانة 19 أيلول (بترا) محمد العساسفة- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء، إن الوزارة اختارت منطقة القطرانة والأبيض في محافظة الكرك لإنشاء مصنع لمعالجة وتصنيع الصوف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار إلى أن اختيار منطقة القطرانة والأبيض جاء لوقوعها وسط البوادي الثلاث، ما يسهم بالاستفادة من كميات الصوف من الأغنام المحلية ومعالجتها، لأغراض التصدير والتصنيع، ويعود بالفائدة على مربي الأغنام، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة من تأثير إتلاف الصوف في المناطق الصحراوية والأودية.
ولفت الحنيفات خلال تفقده مشروع تشجير الخط الصحراوي وغابة القطرانة إلى أن المشروع قصة نجاح حقيقية بعد توقيع اتفاقيات خلال العام الماضي مع الشركة الوطنية للدواجن وعدد من الشركات للاستفادة من المياه المعالجة في تحقيق الاستدامة لهذا المشروع والتي تمتد على مسافة 150 كيلومترا.
وأكد استمرار إنشاء الغابات على خط الصحراء خاصة بعد نجاح غابة القطرانة، واستخدام تقنيات الزراعة وأصناف أشجار تتناسب مع طبيعة المنطقة والظروف الجوية الصعبة.
وناقش الحنيفات خلال لقائه عددا من المزارعين ومربي الأغنام في الميدان، مواضيع تخدم القطاع الزراعي في المنطقة، بحضور متصرف القطرانة الدكتور أسعد اللصاصمة، ومدير الصندوق الهاشمي المهندس جمال الفايز.
--(بترا)
م ع/م ف/ف ق
19/09/2023 14:29:22

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