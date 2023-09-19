الطاقة تستعرض تجربتها في مجال دعم المرأة لمواجهة التغير المناخي

عمان 19 أيلول (بترا)- استعرضت مدير مديرية التخطيط والتطوير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة شروق عبد الغني، الإجراءات التي اتخذها الأردن في مجال التحول الطاقي من خلال برامج ومشاريع موجهة لجميع فئات المجتمع.

وقالت، إن برامج الوزارة تهدف إلى دعم الاستدامة، وتخفيض كلف الطاقة، وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة لتحقيق أمن التزود بالطاقة، اضافة الى التوجه لدعم مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات كافة.

جاء ذلك بحسب بيان اليوم الثلاثاء، خلال مشاركة وزارة الطاقة في فعاليات "منتدى المرأة والمناخ الثالث" الذي عقد أخيرا في تونس.

وأضافت خلال عرض بعنوان "التجربة الأردنية في الشمولية أثناء الانتقال العادل، أن الأردن سجل قصة نجاح في مجال الطاقة المتجددة بوصول نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء الى 27 بالمئة بنهاية عام 2020، وتشكل 42 بالمئة من هذه النسبة طاقة مولدة من مشاريع العبور وصافي القياس للمستهلكين النهائيين.







وتناولت عبد الغني البرامج المدعومة من قبل الوزارة لتشجيع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، مثل مشاريع دعم الأسر الفقيرة، "دعمنا من شمسنا" الهادف إلى تركيب أنظمة طاقة شمسية، مرتبطة مع الشبكة الكهربائية بقدرة 2 كيلو واط لمنازل المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتخفيض كلف الطاقة عليهم، واستفادت 6591 أسرة من المشروع حتى نهاية عام 2022، وبلغ عدد الأسر التي تترأسها النساء 2504 بنسبة 38 بالمئة.

وأشارت إلى الدور الذي يقوم به صندوق الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة في الوزارة من خلال دعم البرامج التدريبية، إذ بلغت نسبة النساء المستفيدة من هذه البرامج 45 بالمئة.

وتناولت عبد الغني، خارطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي وفرص ومبادرات تمكين المرأة والأولويات الاستراتيجية المستقبلية ضمن محاور رؤية التحديث وخارطة القطاع العام، مشيرة الى أولويات سياسة إدماج النوع الاجتماعي في الأردن، تتضمن توفير قدرات مؤسسيّة ُمعَّززة لإدماج النوع الاجتماعي، ووجود تخطيط ُمعَّزز ومستجيب للنوع الاجتماعي في التشريعات والإجراءات على المستويين الوطني والقطاعي، وزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار،و زيادة حجم التمويل الوطني للمبادرات الموجهة للنوع الاجتماعي، وإدماج النوع الاجتماعي.

وشارك في منتدى المرأة والمناخ الثالث الذي ينظمه مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة فريدريش ايبرت، بالشراكة مع شبكة العمل المناخي العالم العربي، كل من: الأردن، ولبنان، وفلسطين، وتونس،والجزائر، ومصر، والعراق، والمغرب، وليبيا.

واستعرضت الدول المشاركة نتائج الدراسات والمشاريع التي تنفذها في مجال دعم المرأة لمواجهة آثار التغير المناخي، إذ يهدف المنتدى إلى تحليل وضع المرأة في المنطقة ومدى تأثرها بالتغير المناخي، وستعرض مخرجات المنتدى كوثيقة توصيات خلال مؤتمر الأطراف كب 28.

--(بترا)





م ف/ ن ح/ف ق

19/09/2023 14:27:53