رئيس الوزراء يزور بنك تنمية المدن والقرى

عمان 19 أيلول (بترا)- زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، بنك تنمية المدن والقرى، في إطار جولاته الميدانية وزياراته التفقدية التي يجريها لعدد من المؤسسات.

وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في البنك، وضم نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي وعددا من المسؤولين، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة الإدارة المحلية والبنك في خدمة المواطنين والمجتمعات المحلية، رغم التحديات المالية الموجودة.

وأعلن الخصاونة خلال الاجتماع عن توجه الحكومة لاتخاذ قرار بإعفاء البلديات قريبا من فوائد الحساب المكشوف لغاية تاريخ 31/12/2022، والبالغة قيمتها أكثر من 13 مليون دينار، بما يسهم تخفيف الضغط المالي عن البلديات، وتمكينها من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق المالي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المحلية.

وأشاد رئيس الوزراء بتوجهات بنك تنمية المدن والقرى الهادفة لأن يكون له دور أساسي وريادي في الإطار البيئي؛ بما يسهم في توفير عوائد للبنك والمساهمة في الجهود المحلية والعالمية لمواجهة آثار التغير المناخي.

كما أشاد بالجهود التي تقوم بها كوادر وزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بالنظافة، حيث بدأنا نلمس فارقا في هذا الجانب على الطرق وخلال الجولات الميدانية المتعددة.

وشدد الخصاونة على أهمية المضي قدما بعملية الربط الإلكتروني وأتمتة الخدمات، مؤكدا أن هذا الجانب أساسي في التسهيل على المواطنين والمستثمرين، لافتا إلى قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي ينص على إلزام الجهات الرسمية بالرد وإنجاز التراخيص المطلوبة خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل، وفي حال عدم الرد تعتبر موافقة تلقائية، مؤكدا ضرورة أن تدرك البلديات هذا الأمر والتي يقع ضمن اختصاص عملها إصدار موافقات مرتبطة بمشاريع استثمارية.

كما أكد ضرورة وجود حوكمة أكبر في إدارة الشؤون الاستثمارية الخاصة في البلديات، بحيث نضمن عدم إنتاج استثمارات متعثرة وفاشلة كتلك التي ورثها بنك تنمية المدن والقرى من صندوق تنمية المحافظات، كونها غير مبنية على دراسات مستفيضة وعلمية، وترك القرار فيها لاعتبارات لم تراع الجدوى أو الفائدة الاستثمارية، وإنما لاعتبارات أخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى المسؤولية الملقاة على عاتق البنك في التعامل مع هذا الملف إلى جانب عمله الأساسي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية حوكمة عمل البلديات وإداراتها كمؤسسات مستقلة، خصوصا فيما يتعلق بسياسات التشغيل والتوظيف وإدارة المشاريع والقرارات الاستثمارية، انسجاما مع عملية التحديث الإداري، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمجتمعات المحلية، مؤكدا ضرورة مراعاة أسس النجاح والدراسات المعمقة في المشاريع والقرارات الاستثمارية؛ بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها وبما لا يؤثر على موازنة المحافظة أو موازنة الدولة، خصوصا وأن عدد البلديات في المملكة يصل إلى أكثر من (100) بلدية ضمن الفئات الثلاث.

وفيما يتعلق بتجربة اللامركزية، أكد رئيس الوزراء أنها أساسية ومهمة ويجب أن نستثمر فيها وطنيا ضمن أطر من الحوكمة التي تضمن التطبيق الآمن والسليم والراشد لهذه التجربة، ووفق ما أراد لها جلالة الملك عبدالله الثاني ووفق الغايات المرجوة لإنجاحها.

وأكد في هذا الصدد ضرورة أن تكون الأطر الخاصة بالحوكمة والضبط لعملية اللامركزية واضحة وتتمتع بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، وبشكل يؤدي إلى تحقيق الغرض المتوخى منها، والذي يهدف إلى ترشيد القرار، وسهولة اتخاذه، وتعظيم الفوائد المرجوة منه، والتعبير عن احتياجات المجتمعات المحلية بشكل مشروع، وتنميتها والاستثمار الأمثل في مواردها الذاتية.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بهذه الاعتبارات المهمة والموضوعية في الحوكمة، بما يؤدي إلى تحقيق غايات اللامركزية، مجددا التأكيد على أن فكرة اللامركزية نبيلة في غاياتها وأهدافها، لكنها بحاجة إلى كثير من الضوابط الواضحة والشفافة للمجتمعات المحلية والمحافظات والأطراف ومجالس الخدمات فيما يتعلق بكيفية إدارة العمل اللامركزي.

بدوره، ثمن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية / رئيس مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى توفيق كريشان زيارة رئيس الوزراء إلى البنك مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به البنك في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وإقامة المشاريع الخدمية والتنموية، وتشجيع المبادرات بين البلديات والقطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض قدمه أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي حول واقع عمل وزارة الإدارة المحلية والبلديات البالغ عددها (104) من ضمن الفئات الثلاث، وموازناتها والخدمات التي تقدمها والمشاريع التي تعكف على إقامتها حاليا لتقليل الكلف ومن أهمها مشروع إقامة (3) مراكز لصيانة آليات ومعدات البلديات في أقاليم المملكة الثلاثة بكلفة (15) مليون دينار، حيث أن كلفة الصيانة السنوية تبلغ (16) مليون دينار، لافتا إلى أن الوزارة علمت على أتمتة 65 بالمئة من خدماتها حتى الآن، ويتوقع أن تنتهي من أتمتة جميع خدماتها نهاية عام 2024.

كما قدم نائب مدير عام بنك تنمية المدن والقرى محمد الحراحشة إيجازا حول الواقعين المالي والإداري للبنك وارتباطه بالبلديات، مؤكدا أن آلية العمل تواكب خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، مستعرضا في هذا الصدد أبرز المشاريع التي يعمل البنك عليها سيما في مجال الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي، والسعي لزيادة الإيرادات للنهوض بدوره في مجال تقديم خدمات مصرفية وتحقيق تنمية مرنة ومستدامة.

--(بترا)

ع ق/م ف/رق

19/09/2023 14:34:29