إصابة طلبة بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عناتا بالقدس

إصابة طلبة بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عناتا بالقدس
التاريخ
9/19/2023 2:31:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 19 أيلول (بترا)- أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال 11 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا وتمركزت في محيط تجمع المدارس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاهها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.
وأوضحت الجمعية، أن الطلبة اضطروا إلى مغادرة الفصول الدراسية بسبب الغاز الكثيف الذي أُطلق صوب المدارس وتسبب بحالات اختناق كبيرة.
الى ذلك، شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 11 مواطنا فلسطينيا.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها بحجة المشاركة بأعمال مقاومة مسلحة.
وتركزت المداهمات والاعتقالات في محافظات نابلس، وقلقيلية، وجنين، وبيت لحم، والخليل ورام الله، حيث تم خلالها مداهمة واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية ووصفته بـ"إرهاب دولة منظم".
وأكدت الوزارة، أن إقدام قوات الاحتلال على السيطرة على سطح أحد المنازل في قرية جلبون شرق جنين، وتحويله إلى نقطة مراقبة عسكرية، يُعد دليلا واضحا على سياسة الترهيب التي تنتهجها بحق الأهالي، وتصعيدا خطيرا في الأوضاع، مطالبة بضغط دولي وأميركي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع الفوري عنها.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ف ق
19/09/2023 14:19:26
MENAFN19092023000117011021ID1107101161
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