إصابة طلبة بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عناتا بالقدس

القدس المحتلة 19 أيلول (بترا)- أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال 11 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا وتمركزت في محيط تجمع المدارس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاهها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.

وأوضحت الجمعية، أن الطلبة اضطروا إلى مغادرة الفصول الدراسية بسبب الغاز الكثيف الذي أُطلق صوب المدارس وتسبب بحالات اختناق كبيرة.

الى ذلك، شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 11 مواطنا فلسطينيا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها بحجة المشاركة بأعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت المداهمات والاعتقالات في محافظات نابلس، وقلقيلية، وجنين، وبيت لحم، والخليل ورام الله، حيث تم خلالها مداهمة واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية ووصفته بـ"إرهاب دولة منظم".

وأكدت الوزارة، أن إقدام قوات الاحتلال على السيطرة على سطح أحد المنازل في قرية جلبون شرق جنين، وتحويله إلى نقطة مراقبة عسكرية، يُعد دليلا واضحا على سياسة الترهيب التي تنتهجها بحق الأهالي، وتصعيدا خطيرا في الأوضاع، مطالبة بضغط دولي وأميركي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع الفوري عنها.

--(بترا)

م . ف/ أ أ/ف ق

19/09/2023 14:19:26

